Condado de Los Ángeles: estudiantes de colegios comunitarios viajarán gratis con programa Go Pass

Miles de personas que estudian en los colegios comunitarios a lo largo y ancho del condado de Los Ángeles ahora podrán llegar a sus salones de clase sin gastar un centavo, gracias a la implementación del programa Go Pass, para la comunidad estudiantil.

"En mi familia soy la primera generación que va a ir al colegio”. Juliana, hija de inmigrantes, irá a su salón abordo de un autobús de Metro, y sin preocuparse, pues tendrá un Go Pass.

"Me recuerdo que tenía que encontrar un dólar; un centavo; que a veces no teníamos. Este programa que nos están dando, alguien que viene de una comunidad que no tenemos mucha ayuda”, dijo Juliana Santiago.

Las autoridades calculan que al menos 500 mil estudiantes de los 21 colegios comunitarios alrededor del condado angelino se podrán beneficiar.

“Hace que sea más fácil para un estudiante obtener una pasantía. Ir al trabajo o asistir a un evento, que avance su carrera”, dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

Aseguran que el 68% del alumnado es de bajos ingresos y dijeron que estaban gastando más de 160 dólares por semestre para transportarse a los centros educativos.

Sin embargo, este año escolar del 2022 y 2023, será un alivio con el millón de dólares otorgado por el gobierno federal para extender el GO PASS.

"Para recibir este pase de transporte simplemente tienen que ir al colegio comunitario en su comunidad al área de administración. Cada colegio tiene un punto de contacto. Para que puedan recibir esta carta que les da transporte gratis por todo el condado de Los Ángeles”, explicó Francisco Rodríguez, canciller de los colegios comunitarios del distrito de Los Ángeles.

Además de estudiantes en los colegios comunitarios, miles de alumnos en escuelas primarias secundarias y preparatorias también tienen acceso a este servicio sin costo alguno.