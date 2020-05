Condado de Los Ángeles establece posible reapertura económica para el 4 de julio

Funcionarios del condado de Los Ángeles indicaron que planean diseñar una “reapertura segura” de la economía local tan pronto como el 4 de julio.

La fecha surgió el martes durante la segunda reunión del Cuerpo Especial de Resistencia Económica del condado, un grupo de funcionarios electos y líderes empresariales reunidos para recomendar pasos para crear empleos y devolver el condado al pleno empleo, en un día en que el condado reportó más de 70 muertes por coronavirus.

“Entiendo la urgencia de reabrir y sé que muchos de los expertos que el condado ha reunido para este grupo de trabajo han estado trabajando arduamente para desarrollar planes seguros y eficientes para revitalizar sus sectores el próximo mes”, dijo la supervisora ​​del condado Kathryn Barger en una declaración después de la reunión. “Sigo enfocado en trabajar con los líderes de la industria y los funcionarios de salud para dar paso de manera segura al Condado de Los Ángeles para reabrir el 4 de julio”.

En la sesión informativa diaria sobre coronavirus del condado, la supervisora ​​Hilda Solís y la directora de salud pública Barbara Ferrer intentaron enfatizar que la fecha del 4 de julio es solo un objetivo, pero la misión es reabrir la economía más pronto que tarde, reconociendo que los residentes están cada vez más cansados ​​de las restricciones continuas de permanecer en el hogar. Pero a menos que la gente se apegue a las restricciones, la reapertura del condado llevará más tiempo, dijeron.

“(Julio) es un objetivo, pero tenemos que llegar allí, y tenemos que hacerlo por medición, tenemos que hacerlo por evidencia científica y datos y asegurarnos de que todos cumplan con el orden de salud pública”. Solis dijo. “Y puedo decirles que como un solo supervisor, me preocupa mucho que algunas personas no escuchen este mensaje”.

Ferrer reconoció la frustración por la lentitud de la reapertura de las empresas.

“Todos están cansados ​​y creo que todos sentimos que ya es suficiente”, dijo. “Ojalá el virus dijera que ya es suficiente, también. Desearía que simplemente desapareciera, y sé que todos ustedes están de acuerdo conmigo. Desearíamos que esto no durara tanto y por qué la reapertura es tan difícil. Y creo que todos sentimos que una vez que comenzamos a reabrir, todo iba a estar bien y que íbamos a poder avanzar bastante rápido. Y creo que la realidad es ... que realmente vamos a apuntar juntos para llegar lo más rápido posible. Pero vamos a prestar atención a los datos y a la ciencia. Creo que es correcto notar que nos va a unir a todos para poder hacer esto más rápido que lento”.

El gobernador Gavin Newsom anunció el lunes estándares relajados que los condados individuales deben cumplir para reabrir más sectores de la economía local, pero dado el número relativamente alto de casos y muertes, que representan aproximadamente la mitad del total estatal, el condado de Los Ángeles está lejos de conocer a alguno de ellos.

Ferrer dijo que es útil para el condado establecer una fecha objetivo para el 4 de julio para reabrir la mayor parte de la economía local, pero nuevamente enfatizó la necesidad de que los residentes continúen trabajando para frenar la propagación de COVID-19.

“Esa es ciertamente una meta que podemos alcanzar, pero todos vamos a tener que hacer nuestra parte '', dijo.

Es probable que ese mensaje se amplifique a medida que avanza la semana, dado el fin de semana del Día de los Caídos y el inevitable deseo de que los residentes se congreguen en las playas o realicen fiestas.

“Por favor, no es hora de fiestas, no es hora de multitudes”, dijo Ferrer. “... Hay brotes asociados con esas partes, y son bastante fáciles de rastrear. ... (Organizar) fiestas es una idea extraordinariamente mala. Y les pedimos a todos que cancelen cualquier tipo de fiestas o grandes reuniones. Eso simplemente no tiene sentido”.

Pruebas de serología

Ferrer dijo que el condado dará a conocer tan pronto como el miércoles los resultados de la última ronda de pruebas de serología o anticuerpos, que se realiza para estimar la propagación real del virus en el condado.

resultados de la primera ronda de pruebas realizadas por el condado y la USC se publicaron inicialmente en abril y se formalizaron el lunes en el Diario de la Asociación Médica Estadounidense, que muestran que aproximadamente el 4,65% de los residentes tenían anticuerpos, lo que significa que estaban infectados con el virus. en algún momento

Con una población de aproximadamente 10 millones, ese porcentaje equivale a aproximadamente 465,000 personas en el condado infectadas, un número mucho mayor que los aproximadamente 39,000 casos que se han confirmado. Al tener en cuenta un margen de error en las pruebas, el estudio reveló que la tasa de infección real podría variar de 2.5% a un 7% de la población.

“El número de casos confirmados de COVID-19 es un indicador pobre de la extensión de la infección en la comunidad '', dijo en un comunicado Neeraj Sood, investigador principal y profesor de Política Pública de la Escuela de Política Pública de USC Price.

“Necesitamos actualizar modelos y pronósticos basados ​​en nueva evidencia. Todavía estamos lejos de la inmunidad colectiva o del fin de la epidemia. Necesitamos mirar un horizonte de tiempo más largo al evaluar las decisiones de política”.