Condado de Los Ángeles considerará la instalación de centros de vacunación en escuelas

A medida que toma forma la posibilidad de una vacuna para COVID-19, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles considerará el martes si utilizar las escuelas como un recurso clave para implementar las vacunas.

La supervisora ​​Janice Hahn recomendó que el Departamento de Salud Pública trabaje con los distritos escolares para evaluar la viabilidad de establecer sitios de vacunación masiva en las escuelas locales.

"Tengo la esperanza de que una vacuna se apruebe y esté disponible pronto, y cuando eso suceda será una gran empresa para el condado de Los Ángeles. La vida y el sustento de las personas dependerán de que lo hagamos bien y eso significa prepararnos ahora", dijo Hahn.

Hahn se reunió recientemente con el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Austin Beutner, y dijo que estaba agradecida por su disposición a asociarse para distribuir vacunas.

"Las comunidades conocen y confían en sus escuelas locales, y serían ideales para vacunar a las familias", dijo Hahn. "Esta no es una idea nueva. Recuerdo que me pusieron la vacuna contra la polio en un terrón de azúcar en la escuela cuando era niña".

Los funcionarios de salud pública del condado ya han publicado un informe provisional sobre un plan para la asignación, distribución y administración de cualquier vacuna que finalmente se apruebe.

Cuatro vacunas se encuentran actualmente en ensayos clínicos de fase 3 en los EE. UU. La compañía farmacéutica Pfizer anunció el lunes que su vacuna, desarrollada en colaboración con el fabricante de medicamentos con sede en Alemania BioNTech, ha demostrado ser "más del 90% efectiva para prevenir COVID-19 en participantes sin evidencia de infección previa por SARS-CoV-2" en las primeras pruebas.

El director general de Pfizer, Albert Bourla, destacó que la compañía espera tener los datos de seguridad que necesita para solicitar la autorización de uso de emergencia de la Administración Federal de Drogas para la tercera semana de noviembre.

The New York Times informó que Bourla ha establecido expectativas pasadas sobre el momento de la vacuna que la compañía no ha cumplido.

Sin embargo, en una entrevista con CNN, el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, calificó la noticia como "extraordinaria" y dijo que una junta de monitoreo independiente revisó y estuvo de acuerdo con los resultados de Pfizer sobre eficacia.

Fauci señaló que la noticia también fue positiva para Moderna Inc., que está desarrollando una vacuna con propiedades similares.

"Es probable que tengamos más de una vacuna que sea efectiva", dijo Fauci a CNN.

Cuando el cuarto ensayo a gran escala, realizado por Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson & Johnson, se anunció a fines de septiembre, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, también señaló la posibilidad de múltiples opciones a principios del próximo año.

Fauci dijo que si el proceso de autorización de uso de emergencia se desarrolla sin problemas, "probablemente estaríamos dando vacunas a las personas antes de fin de año. Esas son buenas noticias".

Sin embargo, siguen existiendo desafíos logísticos, incluida la necesidad de dos dosis de algunas vacunas, y Fauci instó a los estadounidenses a no ignorar los consejos de salud pública sobre el uso de máscaras y el distanciamiento social.

Los expertos dicen que los trabajadores de la salud, los socorristas y los más vulnerables al virus tendrán el primer acceso a la vacuna.