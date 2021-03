Condado de Los Ángeles busca expandir su programa contra delitos de odio

Tras el aumento de los delitos de odio y la discriminación contra los estadounidenses de origen asiático y los isleños del Pacífico desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles considerará el martes asignar más dinero para combatir el problema.

La supervisora ​​Hilda Solís fue la autora de la moción que solicita recursos adicionales para un programa de la Comisión de Relaciones Humanas llamado "LA vs Hate".

"A pesar de nuestros esfuerzos por combatir el odio, la situación ha empeorado", dijo Solís. "Entre otras cosas, echemos la culpa a quien corresponde. Esta situación de deterioro se debe en parte al hecho de que la persona con el megáfono más ruidoso del país se burló y denigró a nuestras comunidades asiáticas durante la mayor parte de un año".

El programa "LA vs Hate" ayuda a las víctimas a denunciar tanto los delitos de odio como los incidentes de odio no delictivos y obtener ayuda con el asesoramiento, los gastos médicos y otro tipo de apoyo.

Solis estimó que la red de respuesta rápida del programa necesita otros $831,000 al año para servir al condado de manera más efectiva a través de una serie de socios comunitarios.

Los incidentes de odio han seguido aumentando, especialmente contra las personas mayores, explicó Solís, con más de 800 ataques que van desde insultos verbales hasta violencia física reportados a través de la línea de información 211 del condado durante el último año.

"En mi distrito, un hombre chino fue atacado en una parada de autobús en Rosemead y un templo en Little Tokyo fue vandalizado en las últimas semanas", destacó Solis. "Y sabemos que esto es solo la punta del témpano de hielo. La gran mayoría de los incidentes de odio no han sido denunciados".

Matthew Leung, un asistente de maestro de escuela primaria que fue golpeado con su propio bastón en una parada de autobús el 7 de febrero, perdió la punta de su dedo como resultado del ataque. Sin embargo, los detectives le dijeron a Los Angeles Times que creían que el asalto fue aleatorio y no relacionado con la raza o un crimen de odio.

El condado ha estado rastreando los delitos de odio durante más de 40 años y ha experimentado un aumento cada año durante los últimos seis años, según el director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles, Robin Toma.

"Nuestro último informe de año completo alcanzó nuestro nivel más alto en 10 años", señaló Toma. "Hubo grandes aumentos en 2019 en los crímenes de odio de la supremacía blanca. Vimos el segundo número más alto que hemos visto de crímenes de odio con insultos contra los inmigrantes … y el crimen contra los asiáticos también creció vertiginosamente".

La ciudad de Los Ángeles ha visto una duplicación más reciente de los crímenes de odio contra los residentes asiáticos, una tendencia que se observa en muchas grandes ciudades estadounidenses, según Toma.

Los líderes comunitarios y las víctimas instaron a los angelinos de todas las razas y nacionalidades a luchar juntos contra el odio.

"Es nuestra responsabilidad colectiva, es nuestra lucha colectiva para erradicar el odio y el odio en nuestras comunidades", dijo la supervisora ​​del condado, Holly Mitchell. "El odio es real, es peligroso y, al igual que COVID, el odio puede extenderse rápidamente si no se aborda de frente".

Una víctima compartió historias de una familia en su vecindario de West Covina que la acosó repetidamente y permitió que su perro la atacara.

"Como mujer asiática, ahora tengo miedo", dijo Shelly Shen, y agregó que ella y sus otros vecinos han instalado cámaras de seguridad para protegerse.

Shen dijo que estaba frustrada por la falta de apoyo a sus quejas antes de encontrar "LA vs Hate".

Otra víctima expresó su frustración con los agentes de la ley que le dijeron que no podían arrestar a un extraño que le dijo que "regresara a Asia" y la llamó con nombres despectivos cuando ella se negó a almorzar con él.

Desde entonces, algunos departamentos han brindado capacitación adicional, agregó, incluida la enseñanza a los oficiales de que pueden redactar informes de incidentes incluso si no se ha cometido un delito.

El comisionado de LACCHR Fredrick Sykes, un ex ayudante del alguacil, dijo que si bien los oficiales que no presenciaron un crimen pueden no poder realizar un arresto, las víctimas deben saber que pueden iniciar el arresto de una persona privada que generará una citación.

El fiscal de distrito George Gascón dijo que responsabilizaría a los perpetradores.

"Cualquier acto de odio contra cualquiera de nosotros es un acto de odio contra todos", dijo Gascón. "Queremos enviar un mensaje inequívoco de que no hay tolerancia para el odio en nuestra comunidad. Que ya sea que se dirijan a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad asiática, la comunidad LGBTQ o la comunidad negra o marrón o cualquier otra comunidad, estaremos unidos para asegurarnos de que aquellos que están generando miedo, aquellos que están expresando odio, rindan cuentas".

Toma instó a los residentes a mostrar el póster de "LA vs Hate" en las redes sociales o en la ventana de su casa como una forma de mostrar que se oponen al odio y también alentó a las víctimas a denunciar incidentes.

Más información sobre "LA vs Hate" está disponible en lavshate.org.