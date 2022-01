Condado de Los Ángeles brinda servicios a personas de tercera edad

La pandemia dejó al descubierto las enormes carencias que sufren tantas personas de la tercera edad, sobre todo al tener que aislarse para protegerse.

Pero hay ayuda disponible para ellos.

No importa si tiene o no documentos, toda persona mayor de 60 años en el condado de Los Ángeles, puede pedir ayuda gratuita como, por ejemplo, para recibir comida.

En el condado de Los Ángeles, la población mayor de 60 años tiene un gran aliado, pero no todos lo saben.

“Por eso vine yo aquí ahora, porque quiero que sepan que aquí estamos para ustedes, esperando su llamada para ayudarlos. Y que si existe una cantidad de recursos aquí en Los Ángeles que muchas familias no saben que están a su disposición completa”, dijo Laura Trejo, directora ejecutiva de servicios para personas mayores.

Se trata del departamento de desarrollo laboral, que tiene una sección especializada en brindar ayuda y protección a las personas mayores de edad que, por ejemplo, no tienen acceso a suficientes alimentos saludables.

“Tenemos centros por todo el condado de los ángeles que trabajan en la distribución de comida, las pueden ir a traer, o se las llevan a domicilio si la persona tiene problemas de movilidad”, dijo Trejo.

Además, si, por ejemplo, usted no puede ir a ponerse la vacuna, porque no hay quien lo lleve, o no se puede mover no se preocupe. Y si usted es indocumentado, ese no es problema

“Nosotros no pedimos una identificación para certificar su estatus legal. eso no es importante para los servicios del dpto. de personas mayores”, dijo Trejo.

Y también le pueden ayudar en otras áreas.

Por ejemplo, pueden brindarle protección en caso de ser víctima de abuso o negligencia, o guiarlo para que pueda obtener beneficios y cuidado médico, incluso le darían asistencia legal si la necesita.

En realidad, como dijo la directora de la agencia, no importa cuál sea su necesidad, si es mayor de 60 años, vive en el condado de Los Ángeles, y no tiene a quien pedirle consejo, llame al 211, y pida hablar con el departamento de ayuda a personas mayores.

“No están solos. que, si hay recursos en nuestra comunidad, y hay gente linda, que está dispuesta a apoyarlos, a ayudarlos a ver cómo resolvemos las situaciones que enfrentan. Tratamos de buscarle el modo, como decimos, ¿verdad? para ver como se les brinda la ayuda y no dejarlos sin apoyo”, dijo Trejo.