Ordenan al capitán del Conception pagar $32,000 a las familias de 3 de los fallecidos en el barco

LOS ÁNGELES - El capitán de un barco de buceo recibió la orden el miércoles de pagar unos $32,000 en restitución a las familias de tres de las 34 personas que murieron en un incendio a bordo de la embaración en 2019.

La negligencia criminal de Jerry Boylan como capitán del Conception condujo al desastre marítimo más letal en la historia reciente de Estados Unidos. La orden de restitución del miércoles de un juez federal se produce casi cinco años después de la tragedia del 2 de septiembre de 2019 frente a la costa central de California, que provocó cambios en las regulaciones marítimas y varias demandas en curso.

Boylan fue declarado culpable el año pasado de un cargo de mala conducta o negligencia del oficial del barco después de un juicio de 10 días en un tribunal federal en el centro de Los Ángeles. El cargo es un estatuto anterior a la Guerra Civil conocido coloquialmente como homicidio involuntario del marinero que fue diseñado para responsabilizar a los capitanes y tripulantes de los barcos de vapor por los desastres marítimos.

Boylan fue sentenciado a cuatro años de prisión y tres de libertad supervisada. También se le ordenó pagar una indemnización a las familias de las víctimas.

La orden del miércoles concedió pagos de indemnización a sólo tres de las familias de las víctimas que presentaron documentación por $32,178.82 en gastos funerarios. Varios otros casos siguen en disputa, así como reclamaciones por objetos perdidos en el barco.

Otras reclamaciones de indemnización por asesoramiento psicológico, pérdida de ingresos, gastos de viaje y honorarios legales no fueron concedidas.

Varias familias indicaron que no sabían que debían guardar los recibos de los gastos funerarios o que era demasiado difícil desde el punto de vista emocional revisar qué pertenencias físicas se perdieron en el barco.

"Es muy duro", dijo Christina Quitasol, quien perdió a sus hermanas Evan, Nicole y Angela Quitasol, así como a su padre Michael Quitasol. Describió cómo llenó toda su sala de estar con documentos y archivos ordenados por miembro de la familia.

"Es caro perder a cinco miembros de una familia", indicó Christina Quitasol, a la vez que enfatizó que al final del día, no se trataba de dinero, sino de responsabilidad.

"Responsabilizar a Boylan por lo que se perdió. Sus vidas no tenían precio y valorarlas a costa de los gastos de su funeral es perturbador y repugnante", expresó.

En una audiencia anterior, la abogada de Boylan, Gabriela Rivera, dijo que su cliente no tenía bienes significativos y que no podría pagar la restitución. Agregó que Boylan vivía de los pagos del Seguro Social, y no tenía familia ni "perspectivas laborales significativas".

Los fiscales no estuvieron de acuerdo, argumentando que Boylan tenía bienes por un total de seis cifras y que una orden de restitución significaría que si alguna vez recibía dinero, tendría que pagar a las familias de las víctimas.

Boylan estaba en libertad bajo fianza y tenía previsto presentarse ante la Oficina de Prisiones el 8 de agosto, pero su abogado defensor argumentó en una audiencia el lunes que se le permitiera permanecer fuera de prisión mientras se tramita su apelación. El juez aún no ha emitido un fallo final.

El Conception estaba anclado frente a la isla de Santa Cruz, a 25 millas al sur de Santa Bárbara, cuando se incendió antes del amanecer del último día de una excursión de tres jornadas, hundiéndose a menos de 30 metros de la costa.

Un total de 33 pasajeros y un miembro de la tripulación fallecieron, atrapados en una litera debajo de la cubierta. Entre los muertos estaban el marinero, que había conseguido el trabajo de sus sueños; un científico ambiental que investigó en la Antártida; una pareja trotamundos; un científico de datos de Singapur; y una familia de tres hermanas, su padre y su esposa.

Boylan fue el primero en abandonar el barco y saltar por la borda. Cuatro miembros de la tripulación que se unieron a él también sobrevivieron.

Los fiscales culparon a Boylan de no realizar la guardia nocturna obligatoria y no entrenar adecuadamente a su tripulación en la lucha contra incendios. La falta de guardia itinerante significó que el fuego pudo propagarse sin ser detectado por todo el barco de 75 pies mientras los pasajeros dormían. La causa exacta del incendio sigue sin determinarse.

Las familias de las víctimas aún están enfrascadas en demandas civiles contra el propietario del barco, Glen Fritzler, y su esposa, dueños de Truth Aquatics Inc., que operaba el Conception y otras dos embarcaciones de buceo. También está pendiente un caso contra la Guardia Costera por lo que se alega fue una aplicación laxa del requisito de la guardia itinerante.