Concejales de León y Cedillo podrían ser destituidos de sus comités

El presidente interino del Concejo Municipal de Los Ángeles, Mitch O'Farrell, dijo el lunes que destituirá a los concejales Kevin de León y Gil Cedillo de sus asignaciones en los comités. Sin embargo, no tenía información actualizada sobre si los dos concejales en conflicto renunciarían a sus puestos, por su participación en un escándalo de racismo en torno al proceso de redistribución de distritos de la ciudad.

De León y Cedillo estaban envueltos en una conversación grabada que incluyó comentarios racistas que llevaron a Nury Martínez a renunciar a su escaño en el consejo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

De León y Cedillo han estado bajo una creciente presión para renunciar desde la publicación de la grabación hace más de una semana.

De León preside el Comité de Pobreza y Falta de Vivienda, y Cedillo preside el Comité de Vivienda. Cada miembro del concejo debe ser designado para al menos un comité, y O'Farrell dijo que estaba trabajando en los detalles.

El presidente interino del concejo dijo que Cedillo no asistirá a la reunión del martes, que se llevará a cabo de forma remota. Ha instado a de León a que no asista, pero no ha podido ponerse en contacto con él.

“Lo que tengo que hacer es asegurarme de que este concejo no sea tomado como rehén porque dos miembros adicionales se niegan a renunciar'', dijo O'Farrell en una conferencia de prensa el lunes en el Ayuntamiento.

Los manifestantes de Black Lives Matter estaban organizando un campamento el domingo por la mañana frente a la casa de de León en Eagle Rock, exigiendo que renuncie tras la conversación filtrada, lo cual causó las renuncias de la expresidenta del concejo Martínez y del presidente laborista Ron Herrera de la exfederación del condado de Los Ángeles.

Horas antes de que se conociera la dimisión de Martínez al Concejo de Los Ángeles por el distrito 6, las personas pedían su renuncia.

Las protestas provocaron que el Ayuntamiento cancelara la reunión programada del pasado viernes, y casi todos sus colegas están instando a de León y Cedillo a renunciar.

Las reuniones de esta semana se llevarán a cabo de forma remota debido a exposiciones al COVID-19.

El concejal Mike Bonin, cuyo hijo negro fue el objeto de algunos de los insultos más ofensivos de Martínez, dio positivo al coronavirus la semana pasada, después de pronunciar un emotivo discurso de 12 minutos en la cámara del concejo el martes.

El concejal Paul Krekorian también dio positivo por COVID-19, confirmó un vocero de la ciudad el lunes.

“Si mis colegas están lo suficientemente bien como para conectarse, y tengo la esperanza de que lo serán, podemos continuar a través de Zoom mañana (martes) y el miércoles”, dijo O'Farrell.

El caos en curso también ha expuesto el poder político en curso por las luchas entre las comunidades negra y latina de Los Ángeles.

El fiscal Rob Bonta iniciará la investigación después del escándalo por comentarios racistas filtrados por tres miembros del Concejo de Los Ángeles.

Un grupo de líderes afroamericanos de derechos civiles realizó una conferencia de prensa el domingo y exigió que Martínez fuera reemplazada por uno de los miembros afroamericanos del consejo para "demostrar su compromiso con el empoderamiento político y la sanación política y racial de los negros".

"La situación es fluida en este momento", dijo el concejal Marqueece Harris.

O'Farrell dijo el jueves que "los asuntos de la gente no pueden llevarse a cabo" hasta que de León y Cedillo renuncien, pero Dan Halden, director de comunicaciones de O'Farrell, dijo el viernes que “tenemos que negocias''.

O'Farrell ha estado en contacto con Cedillo pero no ha podido llegar a de León desde el martes, según Halden.

Junto con Martínez y Herrera, de León y Cedillo fueron incluidos en una conversación grabada en octubre de 2021 en la que se hicieron declaraciones racistas mientras los cuatro funcionarios discutían el proceso de redistribución de distritos de la ciudad.

Martínez, quien hizo la mayoría de los comentarios ofensivos, renunció el lunes pasado como presidenta del concejo, se ausentó el martes y luego renunció a su puesto por completo un día después bajo una intensa presión.

No está claro qué pasará si de León y Cedillo no renuncian antes del martes. Al menos dos miembros del concejo, Harris-Dawson y Bonin, y la concejal electa Eunisses Hernández dijeron que el concejo no debería reunirse sin las renuncias de de León y Cedillo.

El exalcalde de Los Ángeles expresó su opinión sobre las polémicas declaraciones racistas que involucran a tres miembros del Concejo Municipal.

Harris-Dawson espera reunirse el martes "porque ya habrán renunciado", le dijo a CNS, aunque Harris-Dawson no tenía ningún conocimiento del pensamiento de los dos miembros en conflicto.

Cuando CNS le preguntó si se tuvo en cuenta la posibilidad de otra interrupción sobre la decisión de celebrar las reuniones virtualmente, Halden dijo que la medida era "sobre el diagnóstico de COVID-19".

Bonin tuiteó el sábado que su prueba de COVID más reciente, realizada el sábado por la mañana, dio negativo.

De León y Cedillo, quienes intentaron asistir a la reunión del martes pasado pero se les pidió que se retiraran, después de que los manifestantes expresaron objeciones a su presencia, podrán asistir a las reuniones virtuales sin tener que enfrentarse cara a cara con el público.

Su asistencia “no sería apropiada, sin importar el formato en el que nos reunamos'', dijo Halden.

Un miembro de Black Lives Matter Los Ángeles tuiteó fotos el domingo por la mañana que muestran que los manifestantes habían instalado tiendas de campaña en el vecindario Eagle Rock de De Leon.

“Campamento 24/7 frente a la casa Eagle Rock del concejal de Los Ángeles Kevin de León. LAPD está vigilando de cerca”, escribió.

La oficial Rosario Cervantes de la Sección de Relaciones con los Medios del Departamento de Policía de Los Ángeles le dijo a CNS que “no había unidades de patrulla en un lugar específico'' en el área de la estación del noreste de LAPD.

El sábado, los manifestantes se presentaron frente a la casa de De León vestidos como trabajadores de saneamiento, haciendo ruido con un megáfono y una aspiradora de hojas.

“AVISO DE LIMPIEZA IMPORTANTE: Kevin De León está recibiendo una llamada de atención esta mañana porque aún no ha decidido renunciar'', tuiteó el grupo People's City Council - Los Ángeles. "Parece que LA SAN y su equipo están aquí para darle el mismo trato que nuestros vecinos sin vivienda reciben en su distrito todos los días".

Posteriormente, el grupo rastreó a De León hasta una casa en Glendale, donde supuestamente se estaba quedando con un amigo y publicó otro aviso de “Limpieza importante”.

Más tarde el sábado, cientos de miembros de las comunidades indígenas locales marcharon en el centro de Los Ángeles, exigiendo las renuncias de de León y Cedillo. Algunos de los manifestantes vestían trajes tradicionales oaxaqueños.

Se puede escuchar a Martínez en la grabación filtrada llamando a los oaxaqueños “personas pequeñas y oscuras''.

“No sé de qué pueblo vinieron [de], cómo llegaron aquí, pero chico, son feos'', dice el ex presidente del consejo en un momento dado.

De León, de 55 años, ha estado en el consejo desde 2020 e hizo un postulación fallida a la alcaldía este año. Anteriormente se desempeñó en el Senado y la Asamblea del estado. Cedillo, de 68 años, ha estado en el cargo desde 2013, pero fue derrotado por Hernández en las primarias de junio.

Harris-Dawson buscó un poco de empatía por la pareja, y señaló el intenso enfoque de los medios en el escándalo y la posibilidad de que sintieran que no los habían entendido.

“Todos ellos, particularmente Gil Cedllo, tienen un cuerpo de trabajo que se pasa por alto en el calor de este momento en particular”, dijo Harris-Dawson. "Entonces, creo que se necesita un momento emocional y logístico para llegar al lugar donde puedes dar un paso al frente y hacer lo correcto".

Harris-Dawson, quien es negra, fue mencionada en la grabación filtrada. Dijo que no ha hablado con ninguno de los concejales.

“Uno siempre sabe que hay racismo contra los negros a su alrededor''.

El concejo está listo para abordar varios temas importantes el martes, incluidos elegir un nuevo presidente del concejo, considerando colocar una medida de votación en el 2024 para crear una comisión independiente de redistribución de distritos para la ciudad y una moción para explorar la expansión del número de escaños en el concejo.