El concejal asediado Kevin de León y activistas intercambiaron acusaciones de agresión el viernes por la noche relacionadas con la aparición del concejal asediado en un evento de vacaciones de Navidad en Lincoln Heights.

De León dice que los críticos se presentaron en el evento, que incluyó a familias con niños, y comenzaron a gritar, pidiendo su renuncia. El vídeo muestra al concejal empujando a alguien en lo que parece ser un pasillo, casi cayendo al suelo.

De León dice que decidió irse cuando la multitud empezó a hacer ruido, pero dice que cuando intentaba marcharse, alguien que, según él, le había acosado en actos anteriores le dio un cabezazo y un puñetazo en la cara.

El hombre que aparentemente fue empujado por de León, Jason Reedy, emitió una declaración a través de su abogado Shakeer Rahman diciendo "Kevin de León es una vergüenza. Las imágenes de vídeo le muestran claramente a él y a sus partidarios iniciando esta agresión mientras el Sr. Reedy permanece tendido. Kevin de León no sólo ha perdido toda legitimidad política, sino que sus afirmaciones de que él fue el agredido aquí simplemente subrayan cómo ha perdido el contacto con la realidad."

El vídeo no muestra lo que ocurrió en los momentos previos a la pelea.

"Me dio un puñetazo, me golpeó en la cara y luego me dio un segundo puñetazo", dijo de León. "Falló el golpe. Jennifer, mi jefa de personal, también se acercó. Cogió el codo y la golpeó en la cara con el codo".

De León asistió a la reunión del consejo del viernes, pero su comparecencia fue breve, ya que los manifestantes le pidieron a gritos que se marchara, y dejó de estar presente tras un receso de unos 45 minutos.

De León no había asistido a una reunión del Consejo desde el 11 de octubre. Ha desafiado los llamamientos generalizados a dimitir por su participación en una conversación racista del 2021 con los concejales Gil Cedillo y Nury Martínez y un alto funcionario laboral del condado que se filtró en octubre. También se enfrenta a un intento de destitución que está en proceso de recogida de firmas.

Los manifestantes han aparecido regularmente en las reuniones exigiendo que De León y Cedillo dimitan antes de que la ciudad lleve a cabo sus asuntos.

De León entró en la sala durante los comentarios del público y se sentó en su sitio.

Cuando el público se percató de su presencia, los manifestantes le pidieron a gritos que se marchara, mientras sus partidarios le aclamaban. De León, sentado en su escaño por primera vez en casi dos meses, se quedó con la mirada perdida.

El Presidente del Consejo, Paul Krekorian, anunció inmediatamente un receso y se acercó a De León para mantener una animada discusión, en un momento dado haciendo gestos al alborotado público. A continuación, todos los miembros abandonaron la sala.

El público permaneció, con los partidarios de de León coreando "Kevin" mientras los manifestantes respondían con "racista".

Krekorian dijo anteriormente que si de León intentaba volver, otros miembros del consejo abandonarían la reunión. Antes de la llegada de de León a la cámara, varios de sus partidarios hicieron comentarios públicos en defensa de de León.

Cuando Krekorian reanudó la reunión, de León ya no estaba presente en la sala. Krekorian no se refirió inmediatamente a la situación.

El concejal Mike Bonin, cuyo hijo fue objeto de comentarios racistas durante la conversación filtrada, dijo en Twitter que él, junto con los miembros del Consejo Marqueece Harris-Dawson y Nithya Raman, abandonó la reunión.

Bonin calificó a de León de "vil racista" que "necesita dimitir".

Más tarde, mientras hablaba en oposición a una moción que informaría sobre los daños que se han producido en la sala del consejo debido a las protestas, Bonin repitió su petición de que de León dimitiera.

"El problema estaba en esta sala hace 45 minutos" y no en los manifestantes, según Bonin.

"El problema estaba en esas cintas", dijo Bonin. "El problema está en esta sala. El problema es cuando el ego de alguien se niega a apartarse de su necesidad de dimitir. El camino a la redención empieza con la dimisión, y eso acabará con las protestas".

Harris-Dawson añadió en Twitter: "Algunas personas están dispuestas a disculpar el comportamiento de CM de León. Yo no lo estoy".

"Yo tampoco", dijo la concejala electa Eunisses Hernández, que toma posesión la semana que viene, ocupando el escaño de Cedillo.

Durante la reunión del 11 de octubre, De León y Cedillo tuvieron que abandonar el hemiciclo mientras los manifestantes coreaban cánticos. Martínez dimitió poco después de la filtración. Los tres concejales también han sido censurados por sus colegas.

Un comité ad hoc para la reforma de la gobernanza comenzó a debatir el jueves las posibles consecuencias para los miembros censurados, ya que la Carta Municipal no establece actualmente ninguna sanción.

El consejo se reúne una vez más, el martes, antes de su receso invernal.

Durante varias entrevistas tras la filtración de las grabaciones, de León afirmó que dimitir sería la salida fácil, y que quiere hacer el trabajo de sanar con las comunidades a las que ha hecho daño.

El ex senador del estado y asambleísta de 55 años ha estado en el consejo desde 2020 e hizo una carrera sin éxito para alcalde este año.

Entre otros comentarios en la conversación grabada, Martínez menospreció a Bonin, que es blanca y tiene un hijo negro, y criticó al niño por su comportamiento en un desfile del Día de Martin Luther King - diciendo que el hijo de Bonin se estaba portando mal en una carroza, que podría haber volcado si ella y las otras mujeres en la carroza no intervenían para "criar a este niño."

De León comparó entonces el manejo de Bonin de su hijo en el desfile MLK con "cuando Nury lleva su bolsito de patio o el de Louis Vuitton".

La reunión también incluyó esfuerzos para manipular el proceso de redistribución de distritos de la ciudad.

En octubre, De León declaró a Tavis Smiley, de KBLA, que no pensaba dimitir e intentó disculparse por su participación en la conversación.

De León calificó a la comunidad negra como "la comunidad a la que más he agraviado, a la que más daño he hecho'' y dijo sentirse avergonzado y abochornado.

Cuando Smiley le preguntó cómo podía el concejal afirmar que no dimite porque su distrito necesita una voz cuando él no les representa en las reuniones, De León hizo una larga pausa.

Estoy tratando de dejar pasar algún tiempo", dijo. "Intento tomarme un tiempo para no formar parte del caos en este momento. Eso es lo que pido ahora mismo".

En octubre, de León envió una carta a Krekorian pidiéndole que le dispensara de asistir a las reuniones del consejo "en las próximas semanas'' para poder centrarse en el proceso de curación.

De León dijo a Krekorian que "pasaría las próximas semanas y meses pidiéndole perdón personalmente".

Pero Krekorian no pareció aceptar el intento de De León de hacer las paces. En un comunicado, Krekorian dijo que "las disculpas no serán ni mucho menos suficientes para deshacer el daño que ha sufrido esta ciudad. La única manera de que podamos empezar a sanar como ciudad es que el Sr. de León asuma la responsabilidad de sus actos, acepte las consecuencias y dimita".