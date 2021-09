Comunidades indígenas en Los Ángeles conservan sus raíces

Las comunidades indígenas muestran la importancia de conservar su idioma, y en el Mes de Herencia Hispana, celebramos las tradiciones, colores, comidas, y lenguajes, y la comunidad indígena de Los Ángeles muestra cómo conserva su idioma al otro lado de la frontera.

Para Pepe Carlos, la preservación de su idioma es algo que quiere pasar a las siguientes generaciones.

“Tomar la lengua del Zapoteco es muy importante porque es parte de mis raíces es para de que ellas se sientan orgullosas que son oaxaqueñas que son de descendencia Zapoteca”, dijo Carlos, músico del grupo “La Santa Cecilia”.

Con 68 lenguas indígenas existentes en México, once de ellas son pertenecientes a Oaxaca, y entre ellas una de las más usadas es el Zapoteco.

“Que no me venga alguien a contar quien soy, eso es lo más importante. Yo se quien soy, a mí nadie me puede hacer menos porque cargo con toda mi herencia Zapoteca”, dijo Carlos.

Para las comunidades indígenas de Los Ángeles, la preservación del idioma ha sido un símbolo de resistencia.

“Hasta ahorita, lo único que hablan en mi casa es Zapoteco, no español, y menos inglés”, dijo Javier Morales Martínez, estudiante de USC.

En el caso de Javier, con padres monolingües, que solo hablaban el zapoteco al llegar a Estados Unidos cuando requieren comunicarse en español para trámites burocráticos, es él quien interpreta.

“Ayer nos llegó un papel del banco y mi mamá dijo, no sé que dice esto, entonces si tengo que interpretar para ellos a veces”, dijo Morales Martínez.

En cielo, es importante aferrarse a la lengua de nacimiento, y es por ello que han impulsado los cursos de Zapoteco, Mixteco y Maya. El maestro Patboy es rapero, pero el amor por sus raíces lo ha llevado a continuar el legado lingüístico

“Pues mucha gente ha emigrado y sus hijos tienen esa noción de conocer y saber como hablar en Maya”, dijo Jesús Cristobal Parchabe, maestro de Maya y rapero.

El grupo no solamente imparte estos cursos por amor a su lengua, sino también lo utilizan para ayudar a otras comunidades indígenas, ya sea en los centros de inmigración, cortes o albergues.

“Yo ayudo a coordinar eso, estar listos para responder con la alta demanda de interpretación con la crisis en la frontera”, dijo Aurora Pedro, coordinadora de lenguas indígenas.

Para las comunidades indígenas de Los Ángeles, su herencia, es su lengua.

Para más información sobre cómo acceder a cursos o talleres de Zapoteco, Maya o Mixteco puede visitar www.mycielo.org