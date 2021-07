Comunidad indignada por el asesinato de empleado de farmacia pide justicia

Por tratar de impedir que se robaran dos cajas de cerveza fue asesinado el empleado de una farmacia de Glassell Park el jueves pasado, y a casi una semana del la tragedia, tanto su familia, como la comunidad exigieron el martes justicia y cambios, tras el asesinato.



La comunidad pide a las autoridades atrapar a los responsables de arrebatarle la vida a Miguel Núñez Peñaloza, y piden a la compañía de la farmacia Rite Aid que se ocupe de proveer más seguridad en sus tiendas.



Un letrero en la farmacia Rite Aid de bulevar Eagle Rock en Glassell Park anuncia el cierre, mientras que afuera de la farmacia crece un altar con fotos, flores y veladoras en honor a Núñez Peñaloza de 36 años.



“Era un muchacho muy alegre, muy lleno de vida”, dijo Ofelia Núñez, prima de la víctima.

Al altar improvisado, también llegan completos desconocidos, que no dan crédito a como él fue mortalmente baleado a sangre fría el jueves pasado a eso de las 8:40 p.m., aparentemente cuando intentó frustrar el robo de dos cajas de cerveza por parte de dos asaltantes.



“Estaban robándose unas cervezas, que lástima que perdió su vida por dos paquetes de cerveza”, dijo Patricia García, residente del área.



Núñez Peñaloza era cajero de la farmacia y el mismo día de su muerte allegados afirman, él había sometido su renuncia, porque no se sentía seguro.



“Anteriormente ya se había puesto peticiones para que la compañía hiciera algo y desafortunadamente no hizo nada, y llegamos al grado que tenemos la pérdida de nuestro compañero”, dijo una empleada de la farmacia.



El sindicato que representa a algunos trabajadores de la farmacia Rite Aid, incluyendo a la víctima, ellos exigen más seguridad para evitar más crímenes.



“Que mejore la seguridad en las farmacias”, dijo Bertha Rodríguez, coordinadora de comunicación del sindicato UFCW 770.



Mientras, vecinos del área y seres queridos también exigen que pronto atrapen a los responsables que aparecen en unas imágenes de una cámara de vigilancia, descritos como dos latinos de entre 18 y 20 años.



“Que arresten a los que mataron al pobre muchacho y haya más seguridad aquí”, dijo una residente.



Mientras Las muestras de solidaridad no se han hecho esperar, y un fondo en internet a nombre de Miguel Núñez Peñaloza ha recopilado más de $31 mil.

Un mensaje afuera de la farmacia Rite Aid dice "que están conmocionados y tristes por la muerte de este empleado y que la tienda va a estar cerrada indefinidamente, y piden que los clientes de esa tienda vayan a la Rite Aid ubicada en el bulevar York.