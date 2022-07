Detienen a hombre atrincherado tras dispararle a policias en Compton

Las autoridades detuvieron aun hombre que se había atrincherado en un apartamento en Compton tras disparar a varios agentes del alguacil de Los Ángeles.

El Las autoridades habian cerrado un vecindario de esa ciudad despues que el sospechoso se atrinchero.

Según la Oficina de Información del Alguacil (SIB), los agentes recibieron disparos y el hombre es considerado "sospechoso de asalto con un arma mortal".

Dos personas murieron en estos incidentes en dos ciudades del sur de California.

Los agentes no resultaron heridos, según la SIB.

Inicialmente estaban respondiendo al edificio en 120 North Acacia Avenue debido a los informes de una víctima de un disparo.

Los disparos se produjeron contra los agentes después de que llegaron para investigar la llamada de las 7:14 a.m. El hombre estaba atrincherado dentro del edificio a las 8 a.m.

Lo que parecía ser humo comenzó a salir de la casa alrededor de las 8:24 a.m.,

“El personal [de la Oficina de Tareas Especiales] asumirá el mando táctico y el Equipo de Negociación de Crisis (CNT) intentará contactar al sospechoso para lograr una resolución pacífica", dijo el LASD en un comunicado alrededor de las 8:30 a.m.

El hombre atrincherado en el edificio abrió una puerta que daba a un balcón y se arrastró fuera del edificio después de que el humo continuara saliendo de la casa durante al menos 10 minutos. Una escopeta era visible en la puerta detrás de él mientras yacía en el balcón.

Poco después, el humo se volvió mucho más oscuro y denso.

Los oficiales con equipo SWAT se acercaron al edificio, alrededor de las 8:40 a. m., y arrastraron al sospechoso fuera del edificio, despejando el camino para que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles apagara el fuego mientras las llamas visibles comenzaban a engullir el edificio.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.