“Gracias a Dios no hubo ningún muerto”: disparan a feligreses durante servicio religioso en Compton

Dos personas resultaron heridas tras un tiroteo desde un automóvil en movimiento contra decenas de residentes que estaban congregados para un servicio religioso en un hogar en Compton el miércoles por la noche.

El tiroteo ocurrió en la cuadra 400 al sur de la avenida Tajuata. En medio del servicio religioso, decenas de feligreses fueron sorprendidos la noche del miércoles, alrededor de las 10:30 p.m., por una rafaga de balas.

Uno de los disparos alcanzó a Miguel Medina y a otra mujer integrante de la congregación “Ministerio Profético”.

“Y de repente salió el carro en movimiento y ‘pa, pa, pa’ y pues no sentir bien porque todavía caminé y todo, pero ya empecé a desangrar aquí”, dijo Medina, describiendo el tiroteo.

Medina y la otra víctima fueron transportados al Centro Médico Harbor UCLA. El fue dado de alta la mañana del jueves pero la mujer continúa hospitalizada.

“Parece que no más le destrozó el hueso por acá, arriba y allá se quedó en el hospital…y a mí como me hizo un hoyo , aquí tengo el hoyo arriba del pene y me salió para fuera”, dijo Medina.

La estación del alguacil del condado de Los Ángeles en Compton investiga el caso. Los investigadores desconocen el rumbo de él o los pistoleros que huyeron de la escena.

“Yo no vi a nadie adentro”, dijo Ivan Medina, hijo de la víctima. “No más vi un carro gris claro, de 4 puertas, que no más bajaron las ventanas y dispararon”.

Múltiples balas quedaron incrustadas en el barandal del hogar.

“40 milímetros con la que tiraron… Muchos pegaron en el barandal, sino hubieran matado a más gente”, dijo Medina.

En el lugar se encontraban decenas de fieles, entre ellos varios niños que acudieron al servicio religioso que estaba programado para concluir con la repartición de comida a familias necesitadas.

“Gracias a Dios no hubo ningún muerto”, dijo Medina

Las canastas de comida, señala Medina, las ofrecen desde hace dos años con la ayuda de su iglesia. Afirma que ni el tiroteo lo va a detener de seguirlo haciendo.

“[Vamos a] seguir dando la comida, a nadie le hacemos nada”, dijo Medina. “Nosotros no más estamos ayudando a la gente”.

La oficina del alguacil asegura que no cuenta con una descripción de los pistoleros. Los investigadores también desconocen si el incidente podría estar vinculado con las pandillas.