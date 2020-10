Compró vehículo de una agencia, y un año después todavía no le llegaba el registro

Un televidente compró un carro, pero pasó un año, y nunca le llegaron las placas y el registro, dijo que esperó pacientemente, pero, cuando desapareció la agencia automotriz, muy preocupado llamó a Telemundo 52 Responde.

Bernardo Ávila dijo que fue al DMV, y a la policía, pero nadie le explicaba por qué el vehículo no aparecía en los registros, hasta que Telemundo 52 Responde se involucró.

Estacionada, sin moverse más de 30 centímetros a la vez, así está la camioneta que compró Ávila hace más de un año, pero no porque esté descompuesta, sino que quienes se la vendieron, en una agencia de carros usados, desaparecieron, y nunca le entregaron los documentos que comprueban que el vehículo es suyo.

“Ya no los encuentro, y ahora si ya no sé qué voy a hacer con el carro, no lo puedo mover, no tiene placas”, dijio Ávila.

Cuenta que todo comenzó en septiembre del 2019 cuando, muy ilusionado, fue a un lugar en Downey, y pagó $8,400 en efectivo por su camioneta jeep ese día, recuerda, se la llevó, con placas temporales de papel, y le aseguraron que las permanentes, y el título le llegarían por correo.

“No me ha llegado mi título ni mi placa, por más de un año me la he pasado con placas temporales, y no sé que hacer”, señaló Ávila.

Agregó que llamó a Telemundo 52 Responde después de haber ido al DMV, donde le dijeron que el carro no aparecía en los registros de California, ni como robado, ni como suyo.

“Tu nombre no está aquí con el vehículo en el DMV”, contó Ávila.

Ávila estaba desesperado porque asegura que nadie le daba opciones, y no ha podido manejar su vehículo, por temor a que se lo quiten.

“Lo peor va a ser que no tengo forma de reclamarlo, tal vez no pueda sacarlo si se lo lleva la policía”, agregó.

Telemundo 52 Responde se comunicó con el DMV para solicitar que realizaran una investigación sobre la procedencia del vehículo, tras lo cual, se comunicaron directamente con el Ávila, y tras sus averiguaciones, descubrieron que el carro estaba registrado en otro estado, pero el título estaba limpio, así que le ayudaron a realizar el trámite de transferencia, y por fin, recibió su título y sus placas, finalmente permitiendo que Ávila y su esposa, podrán usar su jeep, como originalmente tenían planeado.

Para evitar problemas como este es recomendable que, aunque sea en un concesionario, si usted compra un carro usado, pida que le entreguen un reporte completo del vehículo, y antes de pagar, confirme con el DMV que efectivamente, todo esté en orden.