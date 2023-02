Compró un vehículo que ya se había vendido en la concesionaria

Una televidente compró un carro, y estuvo haciendo pagos, pero se enteró de que la concesionaria, después se lo vendió a alguien más. Confundida, y desesperada, llamó a Telemundo 52 Responde.

Tiene desde el 2021 tratando de resolver esta situación, pero topó con pared, afortunadamente, una vez que nos involucramos, se pudo intensificar la investigación para aclarar lo sucedido.

“Yo estaba preocupada de que me pudiera parar la policía porque el DMV me dijo, ‘si te para la policía, te puede quitar el carro’”, dijo Flores, quien compró un carro que le vendieron a alguien más también.

Su pesadilla empezó hace casi dos años, y poco después de comprar su camioneta Nissan Rogue en una concesionaria.

“Todo estaba bien, yo pagaba mensualidades hasta que en el 2021 me mandaron un cheque de Nissan de $500”, añadió Flores.

Llamó a preguntar por qué le devolvieron el pago, y lo que le dijeron, la sorprendió.

“'Usted vendió su carro', y le digo ¿yo? ¡No! ¡Yo no he vendido mi carro, lo traigo aquí carro'”!

Finalmente, dijo, reconocieron que el problema se originó en la concesionaria.

“Me dijo, es que nosotros vendimos el carro equivocadamente, pero le pedimos a usted que no mande cheque hasta que se solucione”, agregó Flores.

Y ahí empezó su odisea, pues dice que, aunque le aseguraron todo se aclararía, un año después… Se percató que el problema no se había resuelto.

“No vino la notificación del DMV para la renovación de las placas, y fui al DMV y dijeron que no me la mandaron porque el carro no estaba a mi nombre ni de Nissan”, dijo Flores.

Flores dijo que volvió a la concesionaria.

“Fui a Mission Hills, donde yo había agarrado el carro, y me dijeron que no podían hacer nada porque ya eran nuevos dueños”, contó Flores.

Así que, ahí mismo, decidió que iba a llamar a Telemundo 52 Responde.

Y nosotros de inmediato nos pusimos en contacto con la concesionaria, donde nos reiteraron que lo sucedido pasó durante la administración pasada, así que nos refirieron con los dueños anteriores y con la compañía que compró el vehículo, y tras nuestras indagaciones Teresa rápidamente vio resultados.

“Empezaron a llamarme de Nissan de Mission Hills, y los viejos dueños, y me llamó la compañía que según había comprador el carro. Los tres me llamaron el mismo día… Asustados”, dijo.

Y ahora sí, dice, ya recibió la respuesta que tenía dos años esperando.

Flores dijo que finamente le llegó un papel del DMV que ya estaban hacienda algo.