Compró dos teléfonos iPhone 13, y un error de la compañía casi le cuesta miles de dólares

El celular que compró un televidente le llegó con el número equivocado, así que lo tuvo que devolver por correo, pero algo raro sucedió.

Fernando Maldonado asegura que en el trayecto, alguien cambió su teléfono por uno antiguo, y la compañía no se lo quería acreditar.

En diciembre, Maldonado recibió una promoción de AT&T para comprar dos iPhone 13 nuevos y aprovechó.

“Yo pensaba regalarle un teléfono a mi esposa, pero resulta que uno de ellos llego con un número diferente”, dijo Maldonado.

Pero le dijeron que no podían corregir el problema tan fácilmente.

“Me dijeron que no era posible, que esa línea, la única manera que yo podía cancelar era devolviendo el teléfono, entonces no vi más opción que retornarlo, y lo tenía que hacer por correo”, dijo.

“Lo devolví por correo y me dieron un ‘track number’, y después de alrededor de dos semanas llamé, y me dijeron que ya el teléfono estaba en la bodega”, contó Maldonado. Luego le pidieron esperar, pero, cuando volvió a llamar, le dijeron que el teléfono no estaba.

“Me mandaron las fotos con una caja y un logotipo diferente al que yo mande. Tenía mi nombre y datos, pero no era la copia que yo saqué en mi trabajo”, explicó Maldonado.

Maldonado dijo que el teléfono que le aseguraron llego, era uno muy antiguo.

“Me di cuenta de que alguien había cambiado el teléfono o algo, y traté de explicárselos, pero no fue posible, y ellos me dijeron que no, no había nada que hacer, y que el caso mío estaba cerrado, y yo tenía que seguir pagando esa línea, más el teléfono”, dijo Maldonado.

O sea, $1,050 dólares, más $60 al mes por la línea telefónica.

“Y seguían los cobros a mi tarjeta. Ya venía un cobro de $500, otro de $600, y me estaban cobrando, ahí fue cuando decidí actuar y llamé a Telemundo 52 Responde”, dijo.

Telemundo 52 Responde llevó el caso del señor Maldonado ante AT&T, donde pidieron una revisión, rápidamente, AT&T informó que eliminarían los cargos, y le llamaron a Maldonado.

“[AT&T] me dijo que ya todo estaba arreglado, ‘le damos un crédito aquí, otro acá, le pedimos mil disculpas, fue un error, y así empezó’”, contó,

“Enormemente agradecido con ustedes [Telemundo 52 Responde] por todo el trabajo que hacen por la comunidad, y por ser un apoyo y siempre estar presente”, dijo Maldonado.

Telemundo 52 Responde recomienda hacer las devoluciones o envíos por correo, asegúrese de tomarle fotos a los que está enviando antes de cerrar la caja, y así tener comprobantes en caso de cualquier problema.