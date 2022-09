Compró cortadora de pasto que se descompuso días después y se negaban a reponerla

Un televidente compró una cortadora de pasto, pero al poco tiempo dejó de funcionar, y aunque aún tenía garantía, no se la reponían.

Miguel Jiménez, asegura que su podadora se descompuso, y afirma que la compañía le dejaban mensajes encontrados. La compañía fabricante le decía que sí tenía garantía, y la tienda en que la compró, decía que no, pero, tras la intervención de Telemundo 52 Responde, se logró que se aclarara y se corrigiera todo.

“Yo corto mi pasto cada ocho días, y fue lo que yo les decía, oye, ya tengo más de uno o dos meses”, contó Jiménez.

El señor Jiménez se refiere al tiempo que se quedó sin su cortadora, “Echo Lawn Edger” que compró en Home Depot, por $256, pensando que por fin podría tener su jardín como le gusta, bien cuidado, pero no le duró mucho el gusto.

“Lo usé, ¿qué sería? Menos de un año, y pues me empezó a fallar”, dijo.

Y aunque en Home Depot, donde la compró, le dijeron que ya no tenía protección, los fabricantes, le informaron algo distinto.

“Hablé a la compañía y me dijeron, ‘tienes cinco años de garantía, llévala a Home Depot y te van a regresar otra’, pero resulta que no”.

Jiménez le pidió llevar su cortadora a reparar en Home Depot, donde se la aceptaron, y tuvo que pagar 30 dólares por la reparación, pero, paso más de un mes, y no se la entregaban.

“Me dijeron que tenía que esperar, porque la pieza no llegaba”.

Jiménez dijo que estaba frustrado.

“Discúlpame, mi pasto está creciendo, ¿quién me la va a hacer? Dame otra [máquina] dijo, así no funciona, tienes que esperar”, contó Jiménez sobre su llamada con la compañía.

Al no obtener una respuesta favorable, el señor Jiménez decidió llamar a Telemundo 52 Responde, y al comunicarse con Home Depot, las cosas cambiaron inmediatamente.

“Así de rápido me llamaron, y lo que me dijeron: OK, si no se te entrega en esta semana se te va a regresar una tarjeta de la cantidad”.

Pero dijo que al poco tiempo le notificaron que su cortadora ya estaba lista, lo cual lo dejó muy satisfecho y contento de haber llamado a Telemundo 52 Responde.

“Si yo no hubiera hecho nada, tendría que haber comprado otro”, dijo.