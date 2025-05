Compras de pánico por aranceles comienzan a efectuarse en el sur de California

Los aranceles en los productos chinos comenzarán a sentirse proximamente y expertos dicen que eso puede impactar su bolsillo.

Muchas familias nos dicen que esto les recuerda a los tiempos de la pandemia, cuando la gente compraba en exceso, solo que ahora muchas familias no tienen el dinero por el alto costo de muchos productos.

Un viaje a la tienda para comprar comida o productos del hogar para algunos se está volviendo una pesadilla, pues es más caro cada vez para familias como la de Brenda Orozco.

"Ahorita muy apenas puedo sostener a mis hijos. Con todo esto siento temor, porque hasta lo más básico, como ropa para ellos o comida, ¿qué voy a hacer?", dijo Brenda Orozco, una consumidora .

La próxima semana, el volumen de carga de productos de China a los Estados Unidos, según autoridades del puerto de Los Ángeles, disminuirá, ya que muchas compañías redujeron sus órdenes. Un impacto directo desde que el Presidente Trump impuso los aranceles.

"Posiblemente, no tendremos la gran selección que estamos acostumbrados a tener como consumidor", dijo Gene Seroka, director ejecutivo del Puerto de Los Ángeles.

Este jueves, visitamos una tienda en el Condado de Riverside donde varios productos populares claramente con etiquetas mostrando que fueron hechos fuera del país, como tapetes y velas cuyos precios pudieran subir.

Y los consumidores ya comienzan a sentir temor por lo que espera.

"Me imagino más cosas y más caras y eso da miedo. Yo siento miedo porque aún ahorita yo no tengo trabajo, me descansaron por lo mismo que el trabajo mío lo movieron fuera del país", dijo Orozco.

El mes pasado, el presidente Donald Trump anunció que implementaría aranceles del 145 por ciento en gran parte de los productos importados desde China. Las autoridades del puerto de Los Ángeles dicen que el 45 por ciento del producto que reciben es de ese país.

"La carriola de ropa que yo pensaba hecha aquí está hecha allá y son cosas que mis hijos necesitan y aún más que crecen de un día para el otro y dejan ropa y no tengo para otra opción. Tengo que hacerlo", agregó Orozco.

Muchas familias nos dicen que van a cambiar a productos genéricos para poder ahorrarse dinero, pero el temor de muchos es por cuánto tiempo pueden hacerlo.