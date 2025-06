“$800 y no sale”: Compran toda la mercancía a vendedores para que no salgan durante redadas de ICE

Ante los continuos operativos de inmigración, muchos vendedores ambulantes aseguran que salen a las calles de Los Ángeles con temor a ser deportados. En respuesta a esta preocupación, activistas están brindando apoyo económico a muchas de estas familias.

Una de las organizaciones que ayuda a los vendedores está recaudando fondos a través de redes sociales. Con esos donativos, afirman haber podido resguardar a más de 30 familias en sus hogares, evitando así tener que exponerse al salir diariamente a las calles.

En un video proporcionado por el activista Tito Rodríguez, se le ve abordando a tres vendedores de fruta el domingo, entre la calle Séptima y la carretera Pacific Coast Highway en Long Beach.

En la grabación, Tito les dice: “Señor, vámonos, está muy peligroso”. Luego, les compra toda su mercancía, valorada en 700 dólares.

“Yo les voy a comprar todo, ¿si me los llevo, andan los tres juntos?”, pregunta Tito. “7 y 200 para cada uno. Hey, me hacen un favor y no salgan un rato, yo se que tienen que trabajar”.

Tito no solo les compra toda su mercancía, sino que también les pide que no salgan por un tiempo, entendiendo que necesitan trabajar, pero que es importante su seguridad.

El activista angelino de la organización “Local Hearts Foundation, afirma que también ayudó a una vendedora de flores el viernes en Downey, quien expresó su preocupación por los operativos de inmigración.

En el video la mujer comenta: “Tenemos que ver cómo hacemos para comer, ¿verdad?”. Tito le donó el alquiler de un mes y la llevó a su casa, diciéndole: “$800 y no sale”.

En Koreatown, la organización “Ktown for All” también ha extendido su ayuda a decenas de familias de vendedores ambulantes expuestos a la deportación.

Andreina Kniss, voluntaria de la organización, explica que caminan por la comunidad preguntando cuánto necesitarían las familias para sobrevivir.

“Caminamos y les preguntamos simplemente cuándo necesitarías t[u para quedarte en su casa por 30 días, que es el tiempo que ICE anuncio estará en la comunidad”, dijo Kniss.

Las necesidades varían: “Unos que comparten cuartos nos dijeron que con 500 dólares se pueden guardar un rato. Otras familias más grandes nos dijeron que necesitan entre 2,000 y 2,500”, agregó Kniss.

Los donativos, provenientes de la comunidad y de celebridades, han permitido ayudar a decenas de vendedores que, por ahora, no tienen que salir a las calles y exponerse a ser detenidos.

“Hemos repartido hasta ahorita casi 60 mil dólares a 36 familias”, dijo Kniss.

Andreina señala que, junto a sus padres, fue indocumentada, por lo que comprende el temor que viven muchos vendedores.

Es el mismo temor que ahora viven miles, como una joven guatemalteca que pidió mantener su identidad en el anonimato. Ella continúa saliendo a vender, pero confiesa que no sabe si al final del día regresará a casa.

“Me siento intimidada, con miedo, como si fuera una criminal tratando de esconderme de algo que no he hecho”, expresa la joven.

La organización Ktown for All asegura que actualmente tienen a diez familias en espera de apoyo para cubrir sus gastos por un mes, y esperan poder recaudar los fondos necesarios con la ayuda de más donativos.