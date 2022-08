Comprador recibe más de $7,000 de una agencia Chevrolet que dice se negaba a reparar su auto

Cuando un televidente compró su camioneta nueva pagó por un recubrimiento especial para proteger la pintura, pero cuando esta se dañó, lo que le dijeron, no le pareció adecuado, por eso se comunicó con Telemundo 52 Responde.

Aunque se suponía que su camioneta estaba protegida, los encargados se negaban a cubrir el total de la reparación, que ascendía a casi $10,000.

En el 2017, el Sr. Calderón le compró a su esposa una camioneta. “Se veía perfecto, el carro es lindo, se ve muy despampanante”, dijo Erik Calderón, a quien se le dañó la pintura de su carro por el sol.

Calderón decidió pagar mil dólares adicionales para proteger su inversión. “Esto cubría el “ceramic paint cover” es una protección de cerámica que le ponen al vehículo, contra el sol y daños del ambiente”, explicó.

Sin embargo, dijo que luego de tres años, notó que se estaba desvaneciendo la pintura. Dice que cuando llevó la camioneta a hacerle cambio de aceite en la agencia Simpson Chevrolet, en Irvine, pregunto qué podía hacerse al respecto. Le dijeron que ellos no se hacían cargo de la pintura.

Lo refirieron a SWDS, compañía encargada de la garantía, donde le pidieron llevarla a un par de talleres para que le dieran presupuestos

“Me salió un estimado de $10,000”, dijo. La compañía consideró muy alto el precio, y tras una inspección, le dijeron que en la agencia donde compró el auto arreglarían la pintura.

Sin embargo, cuando llegó no arreglarían todos los daños, alega. “Les dije todo eso ha sido daño por el sol, no por mí. Ustedes lo tienen que pintar y me dijeron que no”, cuenta.

Al contactar a Telemundo 52 Responde presentamos el caso ante la gerencia de Simpson Chevrolet Irvine, donde nos informaron que, tras investigar el caso, y a pesar de que consideraban que la queja Calderón debió haber sucedido en los primeros 30 días que notó los daños a la pintura.

La empresa alega que, siguiendo la filosofía de siempre complacer a sus clientes, ofrecerían una oferta al Sr. Calderón.

Le dieron un cheque de $6,758 para cubrir la reparación, más $725 de reembolso por la póliza que compró, un total de $7,483.

“En 24 horas respondieron, les acepté la oferta porque es dinero de uno, ¿no? uno trabaja. Me siento muy satisfecho, especialmente saber que cuenta uno con el apoyo”, dijo.