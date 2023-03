Compañía de seguros no quería responsabilizarse por daños a vehículo tras un choque

Esaúl Aparicio conducía por la Autopista 405, en dirección este, cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando terminó en un accidente de varios vehículos.

Un vehículo chocó por detrás al auto que conducía y él, a su vez, golpeó al que circulaba delante del suyo. Sin embargo, el conductor que golpeó al vehículo de Aparicio dijo que un cuarto carro, que supuestamente lo chocó también por detrás, se había dado a la fuga.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

“Le comentó al oficial que lo golpearon pero no hubo ninguna prueba que se haya dado a la fuga”, dijo Aparicio.

El carro de una televidente fue dañado por un equipo de filmación, pero no lograba llegar a un acuerdo satisfactorio con los responsables. Telemundo 52 Responde ayudó a resolver el caso.

Cuando Aparicio intentó que el seguro del conductor que lo había chocado le pagara los daños, le dijeron que no era posible.

“[Me dijeron] que no me iban a pagar porque el carro de atrás del que me pegó a mi se había dado a la fuga”, cuenta Aparicio.

Eso lo dejó indignado.

“Yo no tengo la culpa de que se haya dado a la fuga”, dijo Aparicio, quien decidió llamar a Telemundo 52 Responde para que lo ayudaran a resolver su problema.

El equipo de Telemundo 52 Responde se comunicó con Farmers, la compañía de seguros del conductor que había chocado el auto de Aparicio. Le pidieron que reevaluaran el caso y, rápidamente, obtuvieron una respuesta.

“En ese mismo día, me llamaron para solucionar el problema. O sea, fue algo rápido”, dijo Aparicio.

Tras reconsiderar la situación, Farmers le informó que se responsabilizarían por los daños.

“Me pagaron $6,200 por mi auto”, dijo Aparicio quien, con ese dinero pudo comprarse un auto nuevo. “Y estuvo muy bien, porque supuestamente ya no me iban a pagar nada”.

Si tiene alguna denuncia, puede contactar al equipo de Telemundo 52 Responde al (866) 269-6199