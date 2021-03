Compañía de envío de dinero Moneygram compensará a víctimas de fraude

Miles de personas que fueron víctimas de fraudes en que los estafadores les pidieron mandar dinero utilizando MoneyGram, podrían pronto recibir una carta, que ayudará a que obtengan un pago.

Moneygram acordó pagar su parte de $125 millones de dólares a personas que fueron víctimas de este fraude.

Telemundo 52 Responde ha presentado todo tipo de casos de estafas, en que impostores, pidieron a sus víctimas envíos de dinero utilizando los servicios de Moneygram, como le pasó a José, quien tan solo quería una mascota, y acabó perdiendo $600.

“Estas personas que no aceptaban tarjeta de crédito, me pidieron giros”, dijo José, víctima de fraude.

Otra víctima fue Valentina, quien mandó más de $1,500 dólares cuando los estafadores le hicieron creer que le darían un préstamo, pero primero tenía que mandar múltiples pagos, por Moneygram”.

“Cuando me llamaron me dijeron que estaba garantizada para $5,000 dólares, entonces me dijo [el estafador], ‘ve a CVS’”, contó Valentina, que no quiso revelar su nombre completo.

Fueron tantas personas las que sufrieron pérdidas por este tipo de estafa, que, en el 2018, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia presentaron cargos contra Moneygram por presuntamente no cumplir con las normativas para impedir que estafadores utilizaran sus servicios para cometer fraudes.

La compañía aceptó en un acuerdo, pagar $125 millones de dólares para restituir a los afectados entre el 1 de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2017.

Si usted se vio afectado, y presentó una denuncia ante las autoridades, recibirá por correo un formulario como este https://kccsecure.com/moneygramremission/claimant/login para presentar su reclamo.

Pero ojo, para ser elegible, tiene que llenarlo y regresarlo a más tardar 90 días después de la fecha que viene en la forma.

Si la cantidad monetaria que viene impresa en el formulario no es la que declaró como robada, incluya copias de los documentos que demuestren cuál es la cantidad correcta que le robaron.

Y si para el 1 de junio no ha recibido el formulario por correo, visite www.moneygramremission.com, y presente el reclamo por internet. La fecha límite para hacerlo es el 31 de agosto.

Las autoridades advierten tener mucho cuidado, porque los estafadores no descansan, así que, si alguien le llama y le ofrece ayudarle a llenar el formulario o realizar el proceso a cambio de una cuota, es un fraude, ya que no hay ningún costo por presentar su reclamo.

Si tiene dudas, mejor comuníquese con la Comisión Federal de Comercio.