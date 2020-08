Compañía continuaba cobrando pagos de vehículo a pesar de que ya se había cobrado

Una familia quedó frustrada tras terminar de pagar su vehículo para que luego les dijeran que faltaba una mensualidad, aún cuando ellos tenían comprobantes de que habían pagado.

Ya habían pasado meses, y no recibían una respuesta de la financiera, así que Telemundo 52 Responde se puso en contacto con la compañía encargada del préstamo, y esto fue lo que encontró.

Tras 6 años de estar pagando las mensualidades de $362 puntualmente por su carro del 2014, Mauricio Calles estaba contento de que, en junio, por fin saldría de la deuda, pero, poco después de mandar el pago electrónico de marzo, le llegó el estado de cuenta, con una sorpresa.

“Me venía un cobro y ya de ahí yo les hablé para decirles que porqué me estaban cobrando, si ya les había mandado el Money Order”, dijo Mauricio Calles, quien asegura que no le tomaron un pago en cuenta. TD Auto Finance le pidió las pruebas de pago.

“Se las mandé, y con eso a los días siguientes no me dijeron nada, no me contestaron nada”, agregó Calles.

Mientras todo esto pasaba, su presunta deuda, con intereses, ya llegaba a $459.05

“Mi esposa dijo, voy a llamar a Telemundo”, señaló Calles.

“Yo sí, me molesté mucho, ¡Ah, no! Yo los voy a contactar, porque es el dinero de él. ¿Cómo no lo van a buscar? ¡Dígame usted! Tenemos pruebas que lo recibieron”, dijo Verónica Rivas, quien se comunicó con Telemundo 52 Responde para ayudar a su esposo.

Con las pruebas, Telemundo 52 Responde, se puso en contacto to TD Auto Finance, quienes poco después informaron lo siguiente, “hemos investigado el asunto, y proporcionamos asistencia e instrucciones a nuestro cliente, en un esfuerzo para resolver el problema. Por privacidad no podemos compartir más datos”.

Tras lo cual, se comunicaron con el señor Calles para solucionar la situación.

“Imagínese en esta pandemia, ¿cómo no le va a afectar a uno? ¡Con costo uno va trabajando para irse sosteniendo! ¡Gran alivio!”, es lo que dijo sentir Calles tras recibir el apoyo de Telemundo.