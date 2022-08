Cómo ver el lanzamiento de SpaceX del viernes desde la costa de California

What to Know Un cohete SpaceX está programado para su lanzamiento el viernes por la tarde desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg.

La ventana de lanzamiento se abre a las 2:40 p.m.

El cohete volará hacia el sur, llevando los satélites Starlink a la órbita.

Un cohete SpaceX que transporta otro lote de satélites Starlink está programado para despegar el viernes por la tarde desde la costa de California.

El cohete Falcon 9 enviará los satélites a la órbita terrestre baja después del lanzamiento, programado para las 2:40 p.m. Dependiendo de las condiciones climáticas, el cohete podría ser visible a millas de distancia mientras se dirige hacia el sur desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg al noroeste de Santa Bárbara.

SpaceX intentará aterrizar el propulsor de la primera etapa del cohete en la nave no tripulada Of Course I Still Love You estacionada en el Océano Pacífico.

¿CÓMO PUEDO VER EL LANZAMIENTO DEL COHETE SPACEX?

Una transmisión web en vivo de la misión comenzará unos cinco minutos antes del despegue de los cohetes utilizando este enlace. El lanzamiento está previsto para las 14:40 horas.

Se abre una ventana de respaldo el sábado a las 10:40 p.m. Visualmente, un lanzamiento nocturno promete más espectáculo que un lanzamiento diurno para los observadores del cielo del sur de California.

¿QUÉ SON LOS SATÉLITES STARLINK?

SpaceX tiene una constelación Starlink de más de 2,000 satélites que orbitan la Tierra a unas 340 millas de altura. Los satélites han sido transportados al espacio por cohetes SpaceX.

La red Starlink está diseñada para ofrecer Internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo. SpaceX dijo en marzo que hay alrededor de 250,000 suscriptores totales de Starlink, que incluyen tanto consumidores como clientes empresariales.

¿PUEDO VER LOS SATÉLITES STARLINK EN ÓRBITA?

Sí, a veces organizan un espectáculo celestial. Si las condiciones de luz son las adecuadas, los satélites aparecen en un tren mientras desfilan por el cielo nocturno.

Los satélites a veces son visibles en los primeros minutos después de la puesta del sol y antes del amanecer cuando el sol está por debajo del horizonte, pero los satélites son lo suficientemente altos como para reflejar la luz solar directa.

Use el rastreador FindStarlink para encontrar los mejores tiempos de visualización próximos.

