Cómo un exindigente declarado muerto intenta demostrar que está vivo

Un hombre que ganó un acuerdo en un caso de fuerza excesiva contra el LAPD dice que recientemente descubrió que había sido reportado como fallecido al gobierno de Estados Unidos, lo que provocó que se terminara su ingreso por discapacidad y el acceso a atención médica y de salud mental crítica.

Samuel C. Arrington, quien está muy vivo, le dijo al I-Team de la estación hermana NBC4 que descubrió que estaba "muerto" cuando su hermana recibió una llamada de la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles en abril.

"La llamaron por teléfono y dijeron que yo había fallecido", dijo Arrington, quien ha pasado los últimos meses tratando de corregir el error y restablecer su acceso al tratamiento y los ingresos.

“Ni siquiera puedo conseguir una cita en el Seguro Social para que puedan verificar que todavía estoy aquí”, dijo en una entrevista la semana pasada.

Arrington, de 58 años, anteriormente no tenía hogar y ha sufrido problemas de salud mental. Su abogado, Nazareth Haysbert, dijo que el informe de muerte inexacto es mucho más que un dolor de cabeza burocrático: es potencialmente mortal.

“No pudo conseguir sus medicamentos, la gente de salud mental que venía a ver cómo estaba, ya no lo está visitando. Todos asumieron que ya no estaba vivo ”, dijo Haysbert.

El I-Team se enteró a través de registros de la cárcel y de la corte, junto con entrevistas con varios funcionarios del gobierno local y federal, que el informe de la muerte de Arrington siguió a la muerte real de otro hombre, que había sido encarcelado, por error o deliberadamente, bajo la identidad de Arrington.

Ese otro hombre fue registrado, el 27 de enero, con el nombre de Arrington, la fecha de nacimiento y "C.I.I." o Número de identificación e información criminal en la cárcel de LAPD en Van Nuys por oficiales de la división de Devonshire. El hombre había sido puesto bajo arresto ciudadano por exposición indecente, según funcionarios y registros de la cárcel.

Las huellas dactilares de ese hombre se enviaron electrónicamente para una verificación de registros nacionales el 29 de enero, y los registros revelaron la verdadera identidad del hombre: Carl P. Parker.

El LAPD dijo que no cambió el registro de fichaje ni creó un nuevo registro con el nombre real del hombre, sino que transfirió a Parker, como Arrington, a la custodia del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) para su transporte a una comparecencia ante el tribunal en San Fernando más tarde ese día.

"Es comprensible, para este momento la hoja de vida del arrestado ya había sido impresa y el proceso de registro estaba completo", dijo el director de información pública de LAPD, Josh Rubenstein, en un comunicado.

“La cárcel en el Valle [de San Fernando] no cambió la hoja de arresto del Sr. Parker ni su registro, que es una práctica común. Esto asegura que el nombre con el que se registró el Sr. Parker (Samuel C. Arrington) se ingrese en el sistema como uno de los alias del Sr. Parker", señala el comunicado.

"En el momento en que el Sr. Parker fue transferido a la custodia de LASD, los agentes tenían documentación que reflejaba la verdadera identidad del Sr. Parker", escribió Rubenstein.

No se generaron nuevos registros con el nombre exacto en LAPD o por el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles, dijeron otros funcionarios, y la Oficina del Fiscal de la Ciudad de Los Ángeles presentó cargos penales contra Parker, creyendo que se llamaba Arrington.

Parker, todavía como Arrington, debía comparecer ante un tribunal en San Fernando al menos dos veces entre el arresto y su muerte en abril, pero los registros judiciales no estaban claros sobre sí compareció o no ante un juez, cuando se pregunta a los acusados ​​si el nombre usado es su verdadero nombre. Las llamadas al defensor público adjunto que fue asignado para representar a Parker no fueron devueltas.

La oficina del forense del condado de Los Ángeles dijo que Parker tenía 61 años cuando murió por complicaciones de la cetoacidosis diabética el 1 de abril. La muerte se registró inicialmente con el nombre de Arrington.

Siguió una notificación electrónica automática de la muerte de Arrington, y la información llegó a varias agencias gubernamentales, incluida la Administración del Seguro Social de Estados Unidos antes de que la oficina del forense realizara su propia verificación de huellas dactilares y determinara que el hombre muerto era en realidad Parker, dijo un alto funcionario del condado a I-Team.

"La información de identificación personal contradictoria puede estar asociada con un registro por una variedad de razones, incluido un arrestado que falsifica información y un error humano al ingresar información incorrecta en el momento de la admisión y el procesamiento", escribió un funcionario forense del condado de Los Ángeles en una carta enviada al gobierno de Estados Unidos en un esfuerzo por ayudar a Arrington.

"¿Cuáles son las posibilidades de algo como esto? Es mínimo o nulo, es bastante salvaje", dijo el abogado de Arrington, Nazareth Haysbert. Los dos se conocieron en 2014 después de que Arrington fue visto en una grabación de video de un teléfono celular siendo golpeado y esposado por agentes de LAPD en Venice Beach.

Arrington no tenía hogar en ese momento y la confrontación grabada en video ocurrió después de que los oficiales intentaron emitir una multa por tener una sombrilla de playa que era demasiado grande.

"Decidieron simplemente acosar al hombre y terminaron intensificando la situación cuando el papel del oficial de policía es aliviar la situación", dijo Haysbert.

Se presentó una demanda federal de derechos civiles contra la ciudad de Los Ángeles alegando que Arrington había sido víctima de cuatro incidentes de fuerza excesiva que involucraron a agentes del LAPD, incluido el arresto en la playa de Venice que fue ampliamente visto en los informes de noticias.

La Ciudad resolvió el caso en 2018 y el dinero otorgado a Arrington se destinó a encontrar una vivienda y a organizar la atención. El informe de muerte incorrecto cortó a Arrington de un pago mensual por discapacidad y atención integral que lo ha mantenido fuera de las calles.

“Ese es mi único ingreso que tengo”, dijo Arrington. "En realidad no es tanto dinero, pero eso es lo que hago".

"Lo que fue tan fácil para ellos hacer y confundir un poco a las dos personas, ha sido lo más difícil del mundo intentar revertir lo que hicieron", dijo Haysbert, que es parte de la razón por la que él y Arrington acordaron discutir qué pasó.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos se negó a discutir el caso de Arrington, citando problemas de privacidad, pero un funcionario se ofreció a conectar a Arrington directamente con investigadores que puedan resolver problemas de identidad.