Como puedes ganar Chipotle gratis durante la Copa Mundial de la FIFA 2022

Cada vez que el equipo de fútbol de Estados Unidos marca un gol durante la Copa Mundial 2022, Chipotle mandará un código especial por medio de Twitter de @ChipotleTweets.

Las primeras 5,000 personas que envíen un mensaje de texto con el código a "888222" serán elegibles para canjear una entrada gratis.

Si eres lo suficientemente rápido, el código de comida gratis es válido hasta el 31 de diciembre.

La Copa Mundial de la FIFA comienza el 20 de noviembre y se celebra en Qatar con Ecuador luchando contra Qatar por el primer partido.

Los 32 equipos clasificados se dividen en grupos de cuatro de acuerdo con un complejo sistema de clasificación, según la FIFA.

El equipo de Estados Unidos ocupa el tercer lugar en el grupo B junto con Inglaterra, Irán y Gales.

Partidos programados con Estados Unidos:

-21 de noviembre: Estados Unidos vs. Gales

-25 de noviembre: Inglaterra vs.

-29 de noviembre: Irán vs.

-Se programarán más partidos si Estados Unidos avanza

Eso es un "burrito, tazón de burrito, una sola orden de tacos, quesadilla (solo disponible a través de la aplicación Chipotle o en Chipotle.com) o una ensalada" gratis, según el restaurante.

Cada partido está permitido a un código por número de teléfono móvil.

