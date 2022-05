Cómo proteger las partes más vulnerables de su casa de los incendios forestales

Un incendio forestal comenzó en las colinas sobre la costa del Condado de Orange y rápidamente se quemó cuesta arriba en un vecindario, quemando al menos 20 casas esta semana. Es un claro recordatorio de la amenaza que representan para los vecindarios los rápidos incendios forestales.

Los residentes deben estar preparados para una amenaza continua de incendios forestales a medida que ingresamos a los meses cálidos y secos del verano.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A continuación, se presentan algunas formas en las que puede fortalecer su casa desde el techo hacia abajo y hacerla más resistente al fuego.

TECHO

El techo es la parte más vulnerable de su hogar. Las casas con techos de madera o tejas corren un alto riesgo de ser destruidas durante un incendio forestal. Construya su techo o vuelva a techar con materiales como composición, metal o teja. Bloquee cualquier espacio entre la plataforma del techo y la cubierta para evitar que se enciendan las brasas.

RESPIRADEROS

Los conductos de ventilación de las casas crean aberturas para las brasas voladoras.

Cubra todas las aberturas de ventilación con una malla metálica de 1/16 a 1/8 de pulgada. No utilice fibra de vidrio o malla de plástico porque pueden derretirse y quemarse.

Proteja las ventilaciones en aleros o cornisas con deflectores para bloquear las brasas (la malla no es suficiente).

Aleros y Plafones

Los aleros y plafones deben protegerse con materiales resistentes a la ignición* o no combustibles.

VENTANAS

El calor de un incendio forestal puede hacer que las ventanas se rompan incluso antes de que la casa se incendie. Esto permite que las brasas ardientes entren y provoquen incendios en el interior. Las ventanas grandes y de un solo panel son particularmente vulnerables.

Instale ventanas de doble panel con un panel de vidrio templado para reducir la posibilidad de rotura en caso de incendio.

Considere limitar el tamaño y la cantidad de ventanas que dan a grandes áreas de vegetación.

PAREDES

Los productos de madera, como tablas, paneles o tejas, son materiales de revestimiento comunes. Sin embargo, son inflamables y no son buenas opciones para áreas propensas a incendios.

Construya o remodele sus paredes con materiales de construcción resistentes a la ignición, como estuco, revestimiento de paredes de fibrocemento, retardante de fuego, madera tratada u otros materiales aprobados.

Asegúrese de extender los materiales desde los cimientos hasta el techo.

CUBIERTAS

Las superficies dentro de los 10 pies del edificio deben construirse con materiales resistentes a la ignición, no combustibles u otros materiales aprobados.

Asegúrese de quitar todos los elementos combustibles de debajo de su terraza.

DESAGÜE PLUVIAL

Mantenga las canaletas de lluvia despejadas o ciérrelas para evitar la acumulación de restos de plantas.

Los estragos que causan las lluvias y tormentas pueden que no estén cubiertos por la compañía de seguro. Esto es lo que hay que saber.

CUBIERTA DEL PATIO

Use los mismos materiales resistentes a la ignición para cubiertas de patio como techo.

CHIMENEA

Cubra las salidas de la chimenea y del tubo de la estufa con una pantalla no inflamable. Use material de pantalla de metal con aberturas no menores de 3/8 de pulgada y no mayores de 1/2 pulgada para evitar que las brasas se escapen y enciendan un fuego.

GARAJE

Tenga un extintor de incendios y herramientas como una pala, un rastrillo, un balde y una manguera disponibles para emergencias de incendio.

Instale burletes alrededor y debajo de la puerta del garaje para evitar que entren brasas.

Almacene todos los líquidos combustibles e inflamables lejos de fuentes de ignición.

VALLAS

Considere usar materiales para cercas resistentes a la ignición* o no combustibles para proteger su hogar durante un incendio forestal.

CALZADAS Y CAMINOS DE ACCESO

Los accesos deben construirse y mantenerse de acuerdo con los códigos estatales y locales para permitir que los vehículos de bomberos y de emergencia lleguen a su hogar. Considere mantener los caminos de acceso con un mínimo de 10 pies de espacio libre a cada lado, lo que permite el tráfico en dos sentidos.

Asegúrese de que todas las puertas se abran hacia adentro y sean lo suficientemente anchas para acomodar el equipo de emergencia.

Pode los árboles y arbustos que sobresalgan del camino para permitir el paso de los vehículos de emergencia.

DIRECCIÓN

Asegúrese de que su dirección sea claramente visible desde la carretera.

SUMINISTRO DE AGUA

Considere tener múltiples mangueras de jardín que sean lo suficientemente largas para llegar a todas las áreas de su hogar y otras estructuras en su propiedad. Si tiene una piscina o un pozo, considere comprar una bomba.

Sam DiGiovanna es un veterano del servicio de bomberos de 35 años. Comenzó en el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, se desempeñó como Jefe de Bomberos en el Departamento de Bomberos de Monrovia y actualmente se desempeña como Jefe en la Academia de Bomberos de Verdugo en Glendale.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.