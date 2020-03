Cómo hablar con sus hijos sobre el coronavirus

El tema del coronavirus está causando mucha preocupación entre la población a nivel mundial, y para algunos padres de familias, hablar sobre el tema con sus hijos, especialmente por la variación de edades, podría ser difícil.

"Hay que poner mucha atención a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque el Coronavirus es una enfermedad que nos tiene a todo mundo preocupados", dijo Juana Luis Machado, madre de adolescente.

Esta preocupación también incluye la hija de Machado, Yamileth de 13 años, debido a lo que sabe de la enfermedad.

"Supuestamente de eso puede morir la gente, y que tenemos que estar lavándonos bien las manos con jabón y todo eso", dijo Yamileth Martínez, estudiante de secundaria.

"Todo lo que está ocurriendo alrededor nuestro, por lo menos aquí en el Sur de California tiene que ver con el cuidado, con la prevención, con el evitar que esto se transmita”, dijo Ana Nogales, psicóloga.

Según Nogales, es importante que los padres de familias comparten toda la información con los menores en el hogar.

"Podemos comenzar hablando con los niños sobre cuáles son las preguntas que ellos tienen, o qué es lo que han escuchado, porque les aseguro que muchas de estas situaciones habrá mucha información errónea”, señaló Nogales.

Es recomendable escuchar y tomar enserio los sentimientos de sus hijos sobre este virus, siempre y cuando, según expertos, evite crear fantasías espantosas.

"A nuestros hijos, lo peor que podemos hacer es mentirles. Nuestros hijos necesitan saber la verdad, pero todo depende de la edad, no es lo mismo informarle a un niño de 4 años que a un adolescente”, agregó.

Usar términos más simples con los chiquitos, es mejor explica la doctora.

"Podemos hablar de que hay un virus, parecido a la gripe, que se transmite más que nada por contagio con las manos, así que los niños tienen que evitar el contacto con otros niños, corporal, que es un poco difícil porque a los niños les gusta jugar con otros niños", dijo Nogales.

Simplemente los padres de familia tienen que reforzar la limpieza de manos, y para los hijos mayores, no andar con rodeos, indicó Nogales.

"Muchos niños y adolescentes no entienden el peligro, por lo tanto, si bien no podemos entrar en pánico, tampoco podemos irnos al otro extremo y pensar de que ay esto a mí no me va a ocurrir, esto le ocurre a otra gente", señaló Nogales.