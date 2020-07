Cómo conseguir las pruebas de COVID-19

Con el aumento de casos de COVID-19 en los últimos días, más y más gente está tratando de hacerse la prueba, pero muchos residentes se quejaron con Telemundo 52 Responde de que no había citas.

Telemundo 52 Responde se comunicó con las autoridades y los encargados de implementar las pruebas, y descubrieron que han habido cambios.

Cuando el sitio más grande de pruebas de COVID-19, en el estadio de los Dodgers ,cerró sus puertas durante el fin de semana feriado, muchos se preocuparon, y aunque las autoridades nos aseguraron que el cierre estaba programado, Telemundo 52 Responde averiguó si se trataba de un problema de escasez de pruebas, y se comunicaron con la fundadora de CORE, la organización encargada de cinco de los principales centros de pruebas en Los Ángeles.

La directora ejecutiva y cofundadora de CORE, Ann Lee, aseguró que aunque no hay escasez de pruebas, la cantidad de fondos federales y gubernamentales disponibles para mantener el programa en pie, siempre ha sido una preocupación, así que se tomaron estos días para ajustar el sistema.

Ahora, sus cinco sitios, podrán seguir haciendo las pruebas de forma gratuita a toda la gente, gracias a que ahora podrán pedir a quienes sí tienen seguro médico, proveer su información, y así, su costo quedará cubierto, liberando fondos para cubrir a quienes no cuentan con este beneficio.

Lee subrayó que quiere dejar muy claro, que quienes no tengan seguro o documentos, seguirán obteniendo la prueba que es gratis para todo paciente, ya que quienes sí tengan seguro, tampoco pagarán un centavo de sus bolsillos.

Lee señaló que es un mandato federal que todo seguro médico debe pagar el 100% del costo de la prueba para sus miembros.

Recuerde que, la única forma de obtener un exámen gratuito en estos momentos, es con cita, y la puede hacer por internet, en la página del condado: covid19.lacounty.gov. Ahí encontrará un mapa y una lista de todos los sitios que están atendiendo sin cobrar, y los teléfonos, en caso de que tenga dudas.

Si realmente no puede hacer su cita por internet, porque no cuenta con la tecnología para ello, no se preocupe, en los sitios de pruebas que tienen ventanilla le pueden ayudar, aunque no hay garantía de que le hagan la prueba ese mismo día.