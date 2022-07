Cómo confirmar que aumentaron su sueldo mínimo en el condado de Los Ángeles

Si usted trabaja en el condado de Los Ángeles y gana el salario mínimo, a partir de este viernes, debe de recibir un aumento. Ahora en lugar de 15 dólares, deberán pagarle $15.96 la hora. A partir de este año, en las áreas no incorporadas del condado, cada 1 de julio se ajustará el sueldo mínimo con base en el índice de precios al consumidor.

Entonces, ¿qué debe hacer todo trabajador a partir de hoy?

“Debe verificar esa cantidad, revisando la tasa de pago en su cheque”, explicó Maggie Becerra, directora ejecutiva del departamento de consumidores y negocios del condado de Los Ángeles.

El aumento se aplica a todo trabajador que realice al menos dos horas de trabajo en una de las áreas no incorporadas del condado Los Ángeles, que son las ciudades que no tienen consejo municipal, pero mucha gente no sabe cómo determinar si a ellos les corresponde este aumento.

S está confundido al respecto, puede llamar al Departamento del Consumidor, al 1 800 593 8222.

“Nuestros consejeros pueden ayudarlo, buscando la dirección del lugar de trabajo para saber qué salario mínimo se aplica o referirlo a la agencia apropiada”, agregó Becerra.

El aumento, es para todos los trabajadores. “El estatus migratorio no tiene nada que ver, el empleador es responsable de pagar el salario mínimo a los empleados”, señaló Becerra.

La ley indica que los patrones deben de publicar un boletín actualizado con el nuevo sueldo mínimo en un lugar visible, además del letrero original que por ley se requiere tener.

Así que, si no le están pagando lo que es debido, hable con su jefe. Recuerde que es ilegal que su empleador tome represalias contra usted por exigir que le pague el sueldo mínimo.

Pero si no se están respetando sus derechos laborales, y necesita apoyo, puede reportarlo, ya sea al Departamento del Consumidor, o al Departamento de Relaciones Industriales, llamando al 855 297 5322 donde le guiaran sobre los pasos necesarios para que le paguen lo justo.

“Un empleado que trabaje dos o más horas se merece su dinero”, dijo Becerra.

Este salario mínimo estará vigente hasta el 30 de junio del 2023, cuando se recalculará la fórmula para ajustarlo según el costo de vida.

Asimismo, el condado de Los Ángeles tiene muchos programas de ayuda financiera en estos momentos que la economía esta tan golpeada, así que, si necesita apoyo financiero llame al Departamento del Consumidor, donde también le pueden orientar en ese sentido.