Comienzan a vacunar a mayores de 16 años en áreas más afectadas por la pandemia en Los Ángeles

El condado y la ciudad de Los Ángeles anunciaron el miércoles que todas las personas mayores de 16 años pueden ya vacunarse contra el COVID-19 solo en algunas comunidades impactadas por la pandemia.

Pero también señalaron el esfuerzo que se hace para inocular a más trabajadores esenciales en sectores como el de la alimentación.

Visiblemente nerviosa, la señora Minerva Torres se vacunó hoy contra el COVID-19. Ella es dueña de un puesto de verduras en el Grand Central Market del centro de Los Ángeles y forma parte de los 700 mil trabajadores en el sector de la alimentación.

“La preocupación del virus ha sido muy afectada en este tiempo por todo lo que ha pasado por la pandemia, en realidad somos todos los que trabajamos aquí”, dijo Torres.

Según el alcalde de la ciudad, Eric Garcetti, cuatro de cada diez trabajadores en el sector de la alimentación perdieron sus empleos durante la pandemia.

“Se puede decir que estamos a un 30-25% de la capacidad que siempre trabajamos”, dijo Torres.

En esfuerzo por inocular a esta fuerza laboral, hoy la ciudad de Los Ángeles y la farmacia Rite Aid administraron mil vacunas en el teatro Million Dollar. La clínica regresará al mismo lugar el día 15 de abril entre las 7 a.m. y 3 p.m.

“Soy padre y madre para mis hijos. Tengo cuatro niños, entonces me preocupan. Ellos son los que me estaban animando, diciéndome ‘ponte la vacuna, no te queremos en riesgo’”, dijo Torres.

El alcalde Garcetti le dijo a Telemundo que las dosis adicionales que reciba la ciudad serán administradas a personas mayores de 16 años que viven en las comunidades más impactadas por el virus.

“No podemos esperar, esta es una pandemia, y no quiero ver a más personas en el hospital o muertas”, dijo el alcalde.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles afirma que desde hoy los residentes que viven en Crenshaw, Adams, Normandie, Commerce, El Sereno, Ponoma y El Monte, ya pueden agendar citas para la vacuna contra el COVID-19 en el portal myturn.ca.gov si son mayores de 16 años. No tienen que esperar hasta el 15 de abril.

“Pero ahora con poblaciones vulnerables en ciertos vecindarios con la población indigente, por ejemplo, estamos dando vacunas”, agregó Garcetti.

Las autoridades de salud le recuerdan al público que solo una vacuna se puede administrar en jóvenes mayores de 16 años.

“Personas que tienen 18 años y mayores recibirán la vacuna Johnson & Johnson y Moderna. Las personas de 16 años recibirán la de Pfizer”, dijo Ifon Chen, farmacéutica de Rite Aid.

Funcionarios de salud confirmaron hoy el primer caso de la variante sudafricana en el condado de Los Ángeles, y los primeros tres contagios de la cepa Brasileña conocida como P.1. Ambas son sumamente contagiosas y preocupan a las autoridades.