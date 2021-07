Comienza juicio para hombre acusado de estrangular a su novia en Moreno Valley

Las deliberaciones del jurado comenzaron el miercoles en el juicio de un hombre acusado de estrangular a su novia de 25 años durante una discusión en el apartamento de la víctima en Moreno Valley, donde dormía su pequeña hija.

Latravius ​​Brian Gobert, de 35 años, de Moreno Valley podría enfrentar de 25 años a cadena perpetua en una prisión estatal si es declarado culpable de asesinato en primer grado y poner en peligro a un niño por el asesinato de Mariah Malveaux en marzo de 2018.

La fiscalía descansó el lunes y la defensa el martes, lo que llevó a los argumentos finales el miércoles por la mañana en el Riverside Hall of Justice. Posteriormente, la jueza de la Corte Superior del condado de Riverside, Jacqueline Jackson, envió al jurado a puerta cerrada para comenzar a sopesar las pruebas del juicio de casi dos semanas, y el panel está programado para reanudar las deliberaciones el jueves en el Riverside Hall of Justice.

La semana pasada, los fiscales repitieron para los jurados la entrevista que los detectives del alguacil realizaron con Gobert poco después de su arresto.

“La agarré y la empujé”, dijo durante el interrogatorio en la estación del alguacil de Moreno Valley. “No la voy a estrangular. La agarré durante cinco, 10, 15 segundos. No sé. Ella todavía estaba luchando y coqueteando conmigo. Ella estaba gritando (palabras vulgares). Ella dijo que me amaba y me odiaba”.

El acusado rompió a llorar varias veces durante el interrogatorio, y cuando se le presentaron fotografías de la escena del crimen, insistió: “No le hice eso”, según testimonios.

Los fiscales alegan que el delincuente condenado y Malveaux tuvieron una relación tormentosa, principalmente debido a sus celos extremos y su mal genio. Los dos estuvieron juntos por más de seis años, y durante ese tiempo, Gobert supuestamente abusó repetidamente de ella, según la Oficina del Fiscal de Distrito.

La víctima trabajaba como bailarina exótica y era el único sostén de la relación, que incluyó varias rupturas y maquillajes.

Los testigos dijeron a los investigadores que a Gobert inicialmente no le importaba la línea de trabajo de Malveaux, pero con el tiempo se volvió obsesivo y controlador, culminando en episodios en los que supuestamente la golpeó y estranguló, según un escrito de juicio presentado por la oficina del fiscal del distrito.

“En algún momento entre febrero de 2018 y marzo de 2018, el acusado y la víctima discutieron, y durante la discusión, el acusado la asfixió con una almohada hasta que perdió el conocimiento”, alega el escrito. “La víctima se despertó con una bofetada de Gobert”.

Los fiscales alegan que en la mañana del 17 de marzo de 2018, Malveaux regresó a casa después de trabajar doble turno y fue regañada por Gobert, lo que provocó un intercambio volátil durante el cual ordenó él para “empacar” y dejar su apartamento.

En cambio, el acusado supuestamente atacó a la víctima mientras se preparaba para meterse en la ducha, estrangulándola hasta que se desmayó, según los fiscales.

Gobert se llevó a su hija, que había estado durmiendo en la habitación contigua, y condujo hasta la casa de su madre cercana, contándole lo que había sucedido, momento en el que regresó al apartamento con él y encontró a Malveaux inconsciente, según el escrito.

La víctima fue llevada al Centro Médico de la Universidad de Riverside en Moreno Valley, donde murió menos de media hora después.

Según los registros judiciales, Gobert tiene condenas previas por amenazar a un oficial del orden público con un arma mortal, poner en peligro a un niño, hacer amenazas terroristas, posesión de cocaína para la venta y actividad criminal de pandillas callejeras. Está detenido en lugar de una fianza de $ 1 millón en la cárcel de Robert Presley.