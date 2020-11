Comienza investigación de oficina del forense sobre muerte de Andrés Guardado

Este lunes comienzan los procedimientos para la investigación de la oficina del forense sobre la muerte de Andrés Guardado, de 18 años, quien recibió un disparo mortal en la espalda por parte de un alguacil después de huir de las autoridades en un taller de automóviles cerca de Gardena, donde estaba empleado como un guardia de seguridad informal el pasado 18 de junio.

La investigación es la primera en el condado de Los Ángeles en más de 30 años y será conducida por la juez jubilada del Tribunal de Apelaciones Candace D. Cooper, quien también se desempeñó como juez del Tribunal Superior y del Tribunal Municipal, así como juez del Tribunal de California. Apelaciones, según la oficina forense del condado de Los Ángeles, que citará documentos para presentar en la investigación y testigos para testificar.

Los procedimientos, que continuarán el martes de ser necesario, comienzan a las 9 a.m. y son públicos. Cooper, como oficial de audiencia, escuchará el testimonio y luego hará conclusiones relacionadas con la causa y la forma de la muerte, luego enviará su decisión y recomendación a la oficina del forense.

“El Departamento de Médico Forense está comprometido con la transparencia y brindar a los residentes del condado de Los Ángeles una evaluación independiente de sus hallazgos en este caso”, dijo el Dr. Jonathan Lucas, médico forense jefe del condado, en un comunicado el 10 de noviembre. “Una investigación asegura que nuestros residentes tendrán una revisión independiente de todas las pruebas y hallazgos de nuestra oficina y de la causa y forma de muerte del Sr. Guardado”.

El abogado de la familia Guardado acogió con satisfacción la decisión de la oficina forense de realizar la investigación.

“En los casi cinco meses desde la muerte de Andrés Guardado, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles no ha sido transparente en su investigación sobre las circunstancias, la forma y la causa de la muerte de Andrés '', dijo Adam Shea, abogado principal de la familia Guardado, en un comunicado el 11 de noviembre.

“La familia Guardado sigue siendo diligente en la búsqueda de justicia para Andrés y tiene la esperanza de que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles cambie su curso de conducta para esta investigación independiente mediante una investigación formal. Debe levantarse el velo del secreto '', agregó Shea.

El Departamento de Forense ha designado a un tribunal de apelaciones para que lleve a cabo una investigación con respecto al modo en que sucedieron los hechos en el caso de Andrés Guardado.

La Junta de Supervisores votó por unanimidad el 1 de septiembre para pedirle al forense que llevara a cabo la investigación sobre la muerte. La junta aprobó una moción del supervisor Mark Ridley-Thomas alegando que el departamento violó la ley estatal al no permitir la supervisión de las investigaciones policiales. Ordenó al abogado principal del condado que informara sobre la viabilidad de una demanda dentro de los 10 días.

Ridley-Thomas también recomendó la investigación y el uso del poder de citación judicial del forense para crear un registro de las medidas de investigación tomadas por el departamento del alguacil en relación con la causa y las circunstancias de la muerte.

“Durante demasiado tiempo hemos aceptado el statu quo, no hemos desafiado suficientemente las demandas incesantes de las fuerzas del orden de que las investigaciones permanezcan en secreto”, dijo Ridley-Thomas. “Esta junta no debe quedarse sentada y permitir que el departamento de aplicación de la ley del condado se atrinchere en patrones tradicionales de comportamiento que dañan profundamente no solo a las comunidades vulnerables sino a todo el sistema judicial”.

Ridley-Thomas dijo que la medida también reforzaría la investigación sobre el posterior tiroteo de Dijon Kizzee, quien fue asesinado por agentes del alguacil que detuvieron al hombre afroamericano de 29 años por “violaciones del código” mientras andaba en bicicleta. Los agentes dicen que Kizzee estaba armado con una pistola y golpeó a un agente en la cara, mientras que familiares y activistas dijeron que dejó caer su arma y recibió más de 20 disparos en la espalda.

La familia del joven hispano que murió baleado presuntamente por policías en Los Ángeles dice que hay una "pandilla" al interior de ese departamento.

Los oficiales del alguacil dijeron que recuperaron una pistola cerca del cuerpo de Guardado y dicen que estaba buscando el arma cuando le dispararon. La familia de Guardado dijo que estaba armado porque trabajaba como guardia de seguridad en un taller de carrocería. Los agentes dijeron que no vestía uniforme de guardia cuando respondieron a un informe de un tiroteo en el área y que no tenía licencia como guardia ni tenía la edad suficiente para desempeñar ese trabajo según la ley estatal.

La familia de Guardado ha presentado una demanda contra el condado por homicidio culposo y violaciones de derechos civiles.

El inspector general Max Huntsman le dijo a la Junta de Supervisores el 1 de septiembre que su oficina habría podido evaluar mejor las acusaciones contra los agentes en el caso de Guardado si su personal todavía tuviera acceso a las computadoras del LASD, pero el departamento las bloqueó hace algún tiempo.

“Hemos realizado solicitudes de información que han sido denegadas'', dijo Huntsman.

El inspector general mencionó una acusación de que el oficial que presenció el tiroteo estaba involucrado en una banda de oficiales. Huntsman también reveló que el diputado que disparó a Guardado “no dio una declaración durante semanas”, diciendo que la demora podría generar preocupaciones en la comunidad sobre algún tipo de acuerdo entre el departamento y el abogado del diputado.

El joven hispano fue baleado cinco veces por la espalda. Este video inédito muestra qué pasó antes de su muerte.

“La negativa del Departamento del Alguacil del condado a cumplir con la ley estatal y permitir el monitoreo de sus investigaciones sobre ellos mismos socava profundamente la credibilidad de la aplicación de la ley”, dijo Huntsman.

El alguacil Alex Villanueva ha rechazado constantemente las acusaciones de la junta de que no favorece la transparencia, señalando su comunicación directa con el público a través de publicaciones de la política del departamento y otra información en su sitio web y reuniones comunitarias. Además de las disputas legales con la junta, el departamento ha demandado a Huntsman, acusando a su oficina de conspiración, acceso no autorizado a computadoras y robo de archivos confidenciales.

El alguacil criticó la moción de Ridley-Thomas cuando la presentó.

“La moción propuesta por el supervisor Mark Ridley-Thomas está mal redactada, plagada de inexactitudes y contradictoria con la ley, así como con las mejores prácticas empleadas en las investigaciones de muerte'', dijo Villanueva.

El alguacil dijo que la moción mostraba al diputado involucrado en una luz negativa que podría considerarse calumniosa y abrir al condado a la responsabilidad civil. Desafió la autoridad de la junta para solicitar una investigación y dijo que divulgar información antes podría comprometer una investigación.

“La transparencia no puede obtenerse a expensas de la integridad en ninguna investigación criminal '', dijo el alguacil. “Hacemos responsables a nuestros empleados, por lo que cualquier sugerencia o inferencia de que no podemos responsabilizarnos por el estado de derecho es de hecho falsa '', dijo Villanueva.