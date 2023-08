Comerciantes de la Calle 4 en Santa Ana preocupados por nuevo proyecto de construcción

Un nuevo proyecto de construcción en la ciudad de Santa Ana está generado preocupación a decenas de comerciantes, ya que podría afectar sus negocios de manera dramática.

Esta vez se trata de más construcción a los alrededores de la calle 4th y según los comerciantes afectados es muy común que las obras públicas de la ciudad sigan cerrando la circulación del tráfico.



Los comerciantes dicen que el nuevo proyecto de la ciudad que podría poner en riesgo la economía de sus establecimientos.

La notificación del de la ciudad se dio a través de un folleto, explicando que se harán mejoras a la red de desagüe sobre la calle 3 desde Main hasta la calle French.

La instalación de un sistema de drenaje para aguas pluviales en un estacionamiento ubicado sobre calle 3, la pavimentación y reconstrucción de un estacionamiento y la colocación de plantas y maceteros en el área, es parte del proyecto que durará de julio 2023 a abril 2024.



"Vemos que la situación no mejora, ahora con tanto proyecto alrededor, las calles siguen cerradas, la gente prefiere ir a otros lugares porque les da trabajo llegar acá", dijo Marcela Prado Rodríguez, dueña de negocio.

Decenas de dueños de negocios están preocupados por la extensión del cierre de la Calle 4.

“Es muy preocupante para mí porque hace unos meses también estuvimos mal. Con una calle que cierren, nos afecta completamente porque no tenemos clientes, y si no vendemos, no tenemos para la renta”, añadió Ana María León, dueña de negocio.

Cabe recordar que decenas de estos negocios sufrieron durante la pandemia, luego por la construcción de vías para un tranvía que duró varios meses, y ahora este otro proyecto de la ciudad que ha encendido la preocupación de más de 80 dueños de establecimientos.

Telemundo 52 intentó hablar con la administración de la ciudad sobre el proyecto, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

Quédese con Telemundo 52 para ver el desarrollo de esta noticia.