Comediante latino Gabriel “Fluffy” Iglesias hace historia en Dodger Stadium

El comediante Gabriel Iglesias hará historia esta noche como el primer comediante en llenar el Estadio de los Dodgers.

Iglesias se presenta como parte de “Netflix Is A Joke Comedy Special” de 11 días. Y este evento es especial para el comediante, ya que es nativo de Los Ángeles.

Esta noche, 45,000 fanáticos llenarán el estadio.

Se suponía que el espectáculo sería solo mañana, pero después de que se agotaron las entradas, los organizadores agregaron otra actuación para el viernes.

Iglesias es uno de los comediantes más famosos de Estados Unidos, y su actuación cuenta con una audiencia más grande hasta ahora.

Él es la estrella en Netflix y YouTube, pero en el fondo es solo un chico del sur de California.

“La gente me sigue preguntando si estoy emocionado, y les digo 'No es real' hasta que esté allí. Porque cada vez que me preparo para hacer un especial nuevo, siempre es como 'Wow, de verdad estoy haciendo esto’”, dijo Gabriel Iglesias, comediante actuando en el estadio de los Dodgers.

“Estaba emocionado esperando este día. Realmente no me concentré mucho en la escuela, siempre estaba esperando el viernes para poder venir aquí y verlo [a Gabriel Iglesias]”, dijo Román Ángelo, fanático del comediante.

“Solo me dijo, 'papá, tenemos que ir'. Le dije: Sí, hijo, creo que está haciendo shows en los casinos o fuera del estado". Y me dijo, 'No, estará en Dodgers Stadium'. Entonces dije, está bien, vamos. Vi los precios de los boletos y dije 'está bien, vamos a ir'. Pero le también le dije que hiciera sus quehaceres del hogar, y que hiciera bien en la escuela, e iremos", dijo el papá de Román.

Después de esta noche, Iglesias dijo que su objetivo es romper el récord mundial de más fanáticos en un programa de comedia, un récord que actualmente ostenta el comediante alemán Mario Barth con casi 70,000 fanáticos.

Iglesias dice que ese es su próxima meta, y para lograrlo, se tomaría un estadio de fútbol.