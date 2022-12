“Un hermano pequeño”: Colegas lamentan la muerte de agente del alguacil de Riverside

A los 32 años, Isaiah Cordero acababa de convertirse en oficial de motocicletas, un logro significativo que lo estaba encaminando hacia una distinguida carrera policial.

Cordero se unió al Departamento del Alguacil del Condado de Riverside en mayo de 2014. Trabajó en el sistema penitenciario del condado antes de convertirse en agente juramentado en 2018. Completó años adicionales de entrenamiento para convertirse en oficial de motocicletas en septiembre, logrando así uno de sus sueños.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El jueves, ese sueño se convirtió en pesadilla durante una parada de tráfico.

Cordero había detenido una camioneta justo antes de las 2 p.m. en la ciudad de Jurupa Valley, al este de Los Ángeles. Cuando se acercó a la camioneta, el conductor sacó un arma y abrió fuego, matando a Cordero, dijo el alguacil Chad Bianco.

El asesinato, que condujo a una búsqueda del presunto responsable del tiroteo de 44 años, dejó a sus colegas devastados.

"Era un bromista en la estación, y todos nuestros agentes lo consideraban su hermano pequeño", dijo el alguacil Chad Bianco. “El agente Cordero aprendió de su madre el valor de servir y ayudar a los demás”.

"Se sintió naturalmente atraído por la aplicación de la ley y ciertamente encarnó nuestro lema de servicio por encima de sí mismo", agregó.

Sus compañeros y amigos dejaron flores y otros artículos en un memorial cuando la noticia de la muerte del oficial se extendió por la comunidad a la que servía. Varias horas después del tiroteo, docenas de oficiales en motocicleta y patrulleros escoltaron un coche fúnebre con el ataúd cubierto con la bandera del agente desde el hospital hasta la oficina del forense del condado.

Además, camiones de bomberos del condado estuvieron estacionados en pasos elevados. Las tripulaciones saludaron al paso de la procesión.

SBPD Chief

El gobernador Gavin Newsom ordenó que las banderas estatales fueran izadas a media asta en honor de Cordero.

"Jennifer y yo extendemos nuestras más profundas condolencias a la familia, amigos y colegas del agente Isaiah Cordero durante este momento difícil", dijo Newsom. “Sirvió a su comunidad desinteresadamente, con dedicación y coraje. Le debemos nuestro respeto, gratitud y recordaremos su sacrificio”.

La Asociación del Sheriff de Riverside también compartió sus condolencias.

“Estamos devastados por el dolor de perder al agente Isaiah Cordero, un oficial que fue un rayo de sol en el Departamento del Alguacil de Riverside, una persona que se dedicó a proteger a los demás”, dijo el comunicado. "Una vez más, nos enfrentamos a un trágico recordatorio del desinterés y el valor inquebrantable que se requiere de los agentes del orden público y sus familias".

La persecución conduce a un tiroteo mortal

En las horas posteriores al tiroteo, la búsqueda del pistolero derivó en una persecución en las autopistas del condado de Riverside y el vecino condado de San Bernardino. Los neumáticos de la camioneta del pistolero se dañaron cuando pasó por encima de una franja de púas, pero el conductor continuó con filas de vehículos policiales detrás de él.

En la Autopista 15 en Norco, a unas 10 millas al suroeste de Jurupa Valley, el camión finalmente se descompuso y se estrelló.

“Al final de la persecución, el sospechoso disparó a los agentes”, dijo Bianco.

Los agentes devolvieron el fuego y mataron a William Shae McKay, de 44 años. Ningún agente resultó herido en el tiroteo.

El residente del condado de San Bernardino tenía un historial criminal largo y violento que se remontaba a antes del 2000 e incluía secuestro, robo y múltiples arrestos por asalto con un arma mortal, incluido el apuñalamiento de un perro de la Patrulla de Caminos de California, dijo el alguacil.

Un oficial del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside fue asesinado a tiros el jueves por la tarde, dijo el oficial Chad Bianco.

Los detalles sobre lo que condujo al tiroteo del jueves durante la parada de tráfico no estuvieron disponibles de inmediato. No estaba claro por qué el conductor fue detenido, pero las autoridades dijeron que la detención de tráfico estaba bajo investigación y posiblemente relacionada con irregularidades con la camioneta negra que conducía.

Los testigos llamaron al 911 e intentaron ayudar al oficial hasta que llegaron los paramédicos, dijo Bianco. Cordero fue llevado al Hospital Comunitario de Riverside, pero Bianco dijo que el oficial murió en el lugar de la parada de tráfico.

A Cordero le sobreviven su madre, padre y hermanastro. El agente no estaba casado pero tenía una novia, dijo el alguacil.

Los detalles del funeral de Cordero serán dados a conocer en los próximos días.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.