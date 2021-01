Colapsadas: funerarias luchan contra la oleada del coronavirus en Los Ángeles

Si bien el número de personas que siguen muriendo a causa de COVID-19 sigue aumentando en el sur de California, los hospitales y las funerarias tienen dificultades para mantenerse al día, mientras hacen todo lo posible por cumplir los deseos de las familias.

"No hay nada como esto que hayamos experimentado antes, estoy llegando a los 30 años este año ... Esto definitivamente no tiene precedentes", dijo Anthony Lampe, de Dignity Memorial (que es propietario de Eternal Valley Memorial Park and Mortuary en Newhall). "Esto no ha sucedido antes".

Lampe dijo que él y su personal están trabajando para mantenerse al día. Trabajan largas jornadas, tratando de organizar arreglos funerarios virtuales y ayudando a otras funerarias más pequeñas a satisfacer la demanda.

"Hemos contratado personal extra. Incluso he sacado a mi hermano de la jubilación, es un embalsamador, para que vuelva y nos ayude".

Hay una demora de varias semanas para hacer un arreglo y varias semanas para tener un servicio.

Dependiendo de la religión o los rituales de la familia, les han preguntado a algunos si están abiertos a la cremación con un servicio conmemorativo programado para una fecha posterior para no abrumar al sistema.

El 17 de enero, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur incluso emitió una orden de emergencia para los crematorios, permitiéndoles hacerse cargo de su acumulación, citando que el número de muertos es más del doble de los años previos a la pandemia.

En Henry Mayo Newhall Hospital, también sienten los efectos.

"No hemos visto el número de muertes que ocurren a esta frecuencia", dijo el Dr. Larry Kidd, director clínico del hospital.

Dice que su área designada para almacenar a los fallecidos ha alcanzado su capacidad.

"Tenemos áreas del hospital que hemos podido utilizar como área de desbordamiento... ahora mismo las estamos administrando", dijo Kidd.

Muchas veces, los hospitales se ven obligados a guardar los restos durante varios días antes de que una funeraria o un depósito de cadáveres puedan recogerlos.

Los propietarios piden a todos que se mantengan flexibles y trabajen juntos como comunidad mientras enfrentan las pérdidas causadas por la pandemia.