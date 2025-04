Cohete de SpaceX transportará 27 satélites Starlink a órbita desde la costa de California

Más de dos docenas de satélites Starlink serán lanzados al espacio desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, al noroeste de Los Ángeles.

Un cohete de SpaceX con más de dos docenas de satélites de internet Starlink a bordo se lanzará el martes por la tarde desde la costa del condado de Santa Bárbara.

El lanzamiento del Falcon 9, programado para las 6:47 p.m. desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, colocará 27 satélites Starlink en órbita terrestre baja. Hay oportunidades de lanzamiento de respaldo disponibles hasta las 8:39 p.m.

De ser necesario, se abrirá otra ventana de lanzamiento el miércoles a las 4:16 p.m.

Tras la separación, el propulsor de la primera etapa aterrizó en el dron "Of Course I Still Love You" en el Pacífico. Es posible que los residentes de los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Ventura escuchen una o más explosiones sónicas.

El cohete y su columna de humo son visibles a veces a cientos de kilómetros de distancia mientras se eleva por la costa, si el cielo está despejado y las condiciones de luz son las adecuadas.

El lanzamiento será demasiado temprano para ofrecer las espectaculares vistas de los lanzamientos más cercanos al amanecer y al atardecer. Los lanzamientos justo después del atardecer y antes del amanecer suelen ofrecer las mejores vistas, ya que el cohete refleja los rayos del sol contra el fondo de un cielo oscuro.

El atardecer en Los Ángeles será a las 7:15 p.m. del martes.

SpaceX cuenta con una constelación de satélites Starlink que orbitan la Tierra a unos 550 kilómetros de altura, transportados al espacio por los cohetes de la compañía. La red Starlink está diseñada para ofrecer internet de alta velocidad en cualquier parte del mundo.

Si las condiciones de luz son las adecuadas, los satélites aparecen en fila india mientras desfilan por el cielo nocturno. A veces son visibles en los primeros minutos después del atardecer y antes del amanecer, cuando el sol está bajo el horizonte, pero se encuentran a una altura suficiente para reflejar la luz solar directa.

Utilice el rastreador FindStarlink para encontrar los mejores horarios de visualización próximos.