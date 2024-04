CNBC: Reporte muestra que consumidores comienzan a dejar menos propinas

Lo que debes saber Con el rápido aumento de la cultura de las propinas después de la pandemia, los consumidores enfrentan más oportunidades que nunca de dar propinas para una gama más amplia de servicios, una tendencia también conocida como "aumento de las propinas".

Pero encuestas recientes muestran que los compradores están experimentando "fatiga por las propinas" y están empezando a dar menos propinas, y resienten aún más las "propinas culpables".

En promedio, los huéspedes tienden a ser los más tacaños cuando dan propina los domingos y cada vez dan más a medida que avanza la semana.

Lo que antes era un gesto de agradecimiento se ha convertido rápidamente en una fuente de molestia.

Casi 3 de cada 4 estadounidenses piensan que las propinas se han salido de control, según una encuesta reciente de WalletHub, especialmente cuando se trata de opciones predeterminadas en el punto de venta.

Esto supone un aumento respecto de dos tercios de los estadounidenses que tenían una opinión negativa sobre las propinas hace menos de un año, según un informe independiente de Bankrate.

"A los clientes se les pide que den propina en los encuentros de servicios más tradicionales [y] también en los servicios basados en aplicaciones, viajes compartidos y aplicaciones de entrega. Esto da la percepción de que las propinas están en todas partes, lo que parece ser el caso", dijo Tim Self, un profesor asistente de hotelería en la Universidad Estatal Austin Peay en Clarksville, Tennessee.

De hecho, la presión para dar propina ha aumentado durante el año pasado, según también encontró el informe de presupuesto del consumidor de NerdWallet, un sentimiento que ahora se conoce como "culpabilidad".

Sentir culpa aumenta las propinas

Particularmente cuando se trata de avisos de pago con opciones predeterminadas que pueden oscilar entre el 15% y el 35% por cada transacción, "la culpa se apodera de ti", dijo Self.

Sin embargo, "no está obligado a dar propina", añadió Self. "En última instancia, todo se reduce a que el consumidor tome esa decisión y creo que más personas se sentirán cómodas diciendo 'no'. Ahí es donde creo que un tarro de propinas tiene más sentido".

Con la inflación, la contracción y la inflación, los consumidores se ven presionados a cada paso, según Alex Skijus, director ejecutivo y fundador de True Life Wealth Management en Tampa, Florida, y muchos ya han tenido suficiente.

Con demasiada frecuencia, los consumidores se sienten obligados a dar propina, afirmó. "Se basa en una culpa básica".

Skijus aconseja a los compradores, independientemente de sus ingresos, que consideren dar propina cuando quieran expresar gratitud, pero no en todos los puntos de venta, incluso cuando se les solicite. Al final, dijo, eso será lo que hará que los dueños de negocios reduzcan los montos de propinas sugeridas o eliminen las propinas por completo.

"La gente tiene miedo de ser condenada al ostracismo", añadió, pero "manténganse firmes".

Algunos ya se mantienen firmes. Según el informe de tendencias de restaurantes más reciente de Toast, las propinas en restaurantes de servicio completo y establecimientos de servicio rápido disminuyeron en el cuarto trimestre de 2023 con respecto a cinco años antes.

Al agregar una propina con tarjeta de crédito o pago digital, los huéspedes de restaurantes de servicio completo dejaron un 19,4%, en promedio, frente al 19,5% en 2018, mientras que las propinas en restaurantes de servicio rápido cayeron al 16% desde el 16,6%.

Pero también podría depender del día. En promedio, los huéspedes tienden a ser los más tacaños cuando dan propina los domingos y cada vez dan más a medida que avanza la semana. Toast descubrió que el pico alcanza su punto máximo los jueves y luego cae nuevamente los viernes y sábados.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jessica Dickler para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.