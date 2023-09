CNBC:  Maestra renuncia su trabajo y ahora trabaja en Costco, aumentando sus ingresos en un 50%

En 2022, cumplí 30 años, dejé mi carrera docente de ocho años y conseguí un trabajo en Costco.

Cuando le digo esto a la gente, a menudo responden: "¿Pero es Costco el trabajo de tus sueños?" o "¿Crees que es una carrera válida?" Para mí, implicaba que pensaban que mi decisión era una rebaja. Y durante mucho tiempo podría haber estado de acuerdo. Mi identidad y valor estaban completamente ligados a ser educador.

Pero ya no encuentro mi satisfacción ni mi sentido de valía sólo en el trabajo.

Mi prioridad es tener una división clara entre mi vida personal y profesional. Quiero pasar tiempo con mi esposo y nuestros dos hijos y dedicarme a las cosas que son realmente importantes para mí.

Este otoño, no podría estar más emocionado de celebrar mi primer aniversario trabajando en Costco, y nunca he estado más feliz.

Muchos profesores bromean diciendo que renunciarán y trabajarán en Costco. De hecho lo hice.

Durante ocho años, enseñé historia y artes del lenguaje en escuelas públicas y privadas. En 2022, durante mi último año escolar, mi salario fue de 47,000 dólares.

Trabajaba 60 horas a la semana y hacía toneladas de horas extras no remuneradas. Entre las presiones administrativas, los requisitos de exámenes y la resistencia necesaria para enseñar durante el apogeo de la pandemia, estaba agotada. Sentí que me faltaba un propósito.

Entonces comencé a buscar caminos alternativos que me dieran un respiro.

Foto por Maggie Perkins Recorriendo el nuevo almacén de Costco en Atenas, GA en 2022, antes de su inauguración oficial. Foto por Maggie Perkins

Un día en la vida trabajando en Costco

Al principio, sólo quería un trabajo “suficientemente bueno por ahora”. Recibí ofertas de Costco y Amazon la misma semana, pero Costco parecía encajar mejor y ofrecer más oportunidades en el futuro.

Además, me gustaba comprar allí y sabía que trataban bien a los empleados.

En septiembre de 2022, comencé a trabajar a tiempo completo en el equipo de membresías en un nuevo almacén en Atenas, Georgia. Tuve dos descansos de 15 minutos y 30 minutos para almorzar. De lo contrario, estuve de pie todo el día.

Al principio ganaba 18.50 dólares la hora, un poco menos de lo que ganaba como profesora. Trabajé semanas de 40 horas, cinco días a la semana, y obtuve un aumento de $1 por hora cuando cumplí 1000 horas.

A los pocos meses tuve laringitis. No podía ayudar a los miembros en la caja registradora sin voz, así que solicité reemplazar temporalmente en la panadería.

Me encantó. Ya sea horneando un pastel para un cumpleaños número 90 o para alguien que acaba de terminar su doctorado, hacer una contribución tangible al día especial de alguien me dio un sentido renovado de propósito.

Soy miembro del “Club del Millón de Dólares”, lo que significa que las membresías que registré suman más de $1 millón en ventas. Foto por Maggie Perkins.

Construyendo mi carrera en Costco

Cuando el equipo de capacitación en marketing llegó a nuestra ubicación, verlos trabajar me mostró que todavía podía ser educador, solo que en un contexto diferente. Entonces, cuando se abrió un puesto en Issaquah, Washington, presenté mi solicitud de inmediato.

Actualmente, elaboro contenidos y ofrezco entrenamiento en mercadeo para la oficina corporativa. Creo materiales internos para educar a los empleados sobre políticas y procedimientos de servicio al cliente. Viajo a diferentes almacenes y capacito a nuevos miembros del equipo.

Estoy ganando lo que ganaba un maestro con 15 años de experiencia en mi último distrito escolar, y un 50% más de lo que ganaba cuando renuncié.

Mi primer día en el trabajo: Foto por Maggie Perkins.

La razón número uno por la que soy más feliz ahora

Mi trabajo ya no es mi identidad. Pongo energía en mi trabajo cuando estoy allí y salgo del trabajo en la oficina. Cuando vuelvo a casa, estoy presente y puedo pasar tiempo con mi familia haciendo lo que amo, como estar al aire libre.

Nunca me he sentido más realizado.

Hay muchas profesiones de cuidado (maestros, trabajadores sociales, socorristas, asistentes de atención médica domiciliaria) que no están bien remuneradas, pero se consideran vocaciones más importantes.

Tener mucha pasión, pero poco apoyo institucional es una receta para el agotamiento. Mi mejor consejo es establecer límites y tener una comprensión clara de sus responsabilidades.

Cuando me piden que trabaje en un proyecto, me aseguro de comprender lo que está en juego y el cronograma necesario para completarlo. No tengo miedo de pedir más recursos si los necesito.

Desde pequeños nos enseñan a pensar en los trabajos de nuestros sueños en términos de: "¿Qué quieres ser cuando seas grande?" Ahora gasto más energía pensando en: “¿Quién quieres ser?”

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Maggie Perkins para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.