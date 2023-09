CNBC: Informe revela unos 70,000 proveedores de cuidado infantil podrían cerrar sus puertas

Puntos claves El gobierno federal proporcionó a los estados casi $24 mil millones en fondos de estabilización para mantener a flote los servicios de cuidado infantil como parte de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021.

Sin embargo, es probable que más de 70,000 proveedores de cuidado infantil que se beneficiaron cierren después de que el programa expire este mes, dejando de atender a 3.2 millones de niños, estima un grupo de expertos.

Los expertos dicen que para que el cuidado infantil mejore a mayor escala, es necesario realizar cambios sistémicos, como una licencia parental más amplia y más financiación pública para el cuidado infantil.

El cuidado infantil ya es escaso y costoso, y lo que está en juego está a punto de aumentar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

El gobierno federal proporcionó a los estados casi $24 mil millones en fondos de estabilización para mantener a flote los servicios de cuidado infantil como parte del Plan de Rescate Estadounidense de 2021.

Ese programa expira a finales de este mes.

Es probable que más de 70,000 proveedores de cuidado infantil que se beneficiaron cierren como resultado de la pérdida de financiación, según estimaciones de The Century Foundation, un grupo de expertos liberal. Eso afectaría a 3.2 millones de niños y recortaría 10,600 millones de dólares en ingresos por la pérdida de productividad de los trabajadores a medida que los padres reducen horas o abandonan trabajos en la lucha por encontrar nuevos cuidados.

Los investigadores llegaron a estas cifras basándose en datos de una encuesta de 12,000 educadores de la primera infancia de todos los estados y entornos (incluidos programas religiosos, proveedores de atención domiciliaria, programas Head Start y centros de cuidado infantil), así como datos del Departamento de Salud de EEUU y Oficina de Servicios Humanos de Cuidado Infantil.

“El cuidado infantil asequible y de calidad ya es escaso, y la fuerza laboral del cuidado infantil ya está muy mal remunerada y sometida a un gran estrés”, dijo Lauren Hipp, directora nacional de aprendizaje temprano del grupo de defensa MomsRising. “A medida que se agote la ayuda para el cuidado infantil durante la pandemia, es probable que todo empeore”.

La proporción de madres trabajadoras con niños pequeños se encuentra en niveles históricos, superando el crecimiento de la participación laboral de otras mujeres en edad de trabajar a partir de 2020, encontró The Hamilton Project. Sin embargo, a los expertos les preocupa que esta pérdida de opciones de cuidado infantil haga que más personas, especialmente mujeres, vuelvan a abandonar la fuerza laboral.

El cuidado infantil “es un bien público”

Los expertos dicen que para que el cuidado infantil mejore a mayor escala, es necesario realizar cambios sistémicos, como una licencia parental más amplia y más financiación pública para el cuidado infantil.

El cuidado infantil “es un bien público, tanto como tener agua potable, tener un sistema educativo sólido o tener acceso a la atención médica”, dijo Hipp. "El acceso al cuidado infantil tiene un impacto inmediato en todos los miembros de la sociedad".

Los proveedores de cuidado infantil quieren poder apoyar a las familias, pero no pueden hacerlo funcionar con la cantidad que ganan, añadió. El salario por hora de un trabajador de cuidado infantil en 2022 fue de 13.71 dólares por hora o 28,520 dólares al año, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU.

"Si trabajas en una guardería privada preescolar versus un salón de clases de jardín de infantes, esa diferencia salarial es enorme", dijo Taryn Morrissey, profesora de políticas públicas en la American University. "La diferencia salarial es bastante grande porque el sector educativo desde el jardín de infantes hasta el 12º grado tiene financiamiento público".

Si tienes dos hijos menores de 5 años, en la mayor parte del país, podrías estar en apuros. Taryn Morrissey, INVESTIGADORA EN POLÍTICAS DE INFANCIA Y FAMILIA

Los docentes de escuelas primarias, intermedias y secundarias generalmente ganan salarios más altos. Mientras que los maestros de jardín de infantes y de escuela primaria ganaron aproximadamente $61,620 el año pasado, los maestros de secundaria ganaron $62,360, según descubrió el Departamento de Trabajo de EEUU.

Además, los maestros disfrutan de una variedad de beneficios, como seguro médico y planes de jubilación, mientras que a menudo los trabajadores de educación y cuidado infantil no los disfrutan, añadió.

Además, los padres a menudo enfrentan los costos del cuidado infantil temprano cuando se encuentran en los años de ingresos más bajos de sus carreras, sin préstamos a bajo interés o subsidios en los que apoyarse, dijo Morrissey.

El costo anual nacional del cuidado infantil fue de aproximadamente $10,853 por un niño en 2022, encontró la organización Child Care Aware of America. En 2023, el 67% de los padres informaron haber gastado el 20% o más de sus ingresos familiares en cuidado infantil, encontró Care.com.

"Si tienes dos hijos menores de 5 años, en la mayor parte del país, estás pasando apuros", añadió Morrissey, con sede en Washington, D.C.

Si bien los problemas de cuidado infantil afectan financieramente a las mujeres en particular, tanto a corto como a largo plazo (incluida la pérdida de salarios y ahorros para la jubilación), la economía también se ve afectada. Cuando los padres no tienen acceso a servicios de cuidado infantil asequibles y confiables, Estados Unidos pierde alrededor de $57 mil millones al año en productividad económica e ingresos, según un informe del Council for a Strong America.

"Todos estos factores significan que afecta y es importante para las personas que tienen o no hijos", dijo Hipp.

Utiliza los beneficios que tienes disponibles

Su lugar de trabajo puede tener algunas opciones para ayudarle a encontrar atención, como proveedores de atención de respaldo o cuidado infantil en el lugar. Otras empresas ofrecen beneficios para ayudar a financiar los costos del cuidado infantil. Algunas empresas ofrecen a los empleados una cuenta de gastos flexible para el cuidado de dependientes, o FSA, que permite a los hogares reservar hasta $5,000 en dólares antes de impuestos de un cheque de pago.

Si está embarazada, es posible que tenga acceso a programas estatales y laborales de licencia remunerada que pueden brindarles a usted y a su pareja tiempo en casa, alargando su tiempo para encontrar un cuidador.

Los beneficios laborales, incluida la licencia parental, pueden ser un recurso para muchos trabajadores. En 2022, el 35% de las organizaciones ofrecieron a sus empleados licencia de maternidad remunerada, según la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, y el 27% concedió licencia de paternidad remunerada. Esas cifras son inferiores a las tasas de 2020 del 53% y 44%, respectivamente.

Aparte de los beneficios laborales, 13 estados y el Distrito de Columbia ofrecen licencia familiar remunerada a los trabajadores, dijo Katherine Gallagher Robbins, miembro principal de la Asociación Nacional para Mujeres y Familias. Esos estados son California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Washington.

"Asegúrese de aprovechar las políticas que tiene vigentes y donde existen", agregó.

Obtenga una amplia red para el cuidado

Con menos proveedores de cuidado infantil disponibles, es posible que las familias necesiten ser creativas y considerar diferentes opciones en su área, dicen los expertos. Eso podría incluir hablar con otros padres sobre la posibilidad de iniciar una cooperativa de cuidado infantil o compartir una niñera.

Algunos estados y ciudades ofrecen programas preescolares universales donde los niños pueden inscribirse en el sistema de educación pública antes de los cinco años, añadió Morrissey.

Washington, D.C. y seis estados han implementado el preescolar universal, como Florida, Iowa, Oklahoma, Vermont, Virginia Occidental y Wisconsin, según encontró el Instituto Nacional de Investigación en Educación Temprana. Washington, D.C., es la única jurisdicción que ofrece educación preescolar universal a las edades de 3 y 4 años, señala el instituto.

Georgia, Illinois, Maine y Nueva York tienen políticas preescolares universales, pero aún no las han puesto en práctica. Mientras tanto, California, Colorado, Hawaii y Nuevo México aprobaron leyes para proporcionar educación preescolar universal el año pasado.

También, considere inscribirse temprano en las listas de espera de los centros de cuidado infantil, dicen los expertos. Si bien poner a su hijo en la lista de espera muchas veces no garantiza un lugar, es una línea de seguridad que vale la pena tener.

Apóyate en tu comunidad

Además, piense en formas en las que puede apoyarse en su comunidad o sistema de apoyo para ayudar a cuidar a su hijo, dicen los expertos.

Algunas familias piden ayuda para el cuidado de amigos y familiares, o incluso se mudan para estar más cerca de la familia. Otros tienen varios trabajos o ajustan sus horarios de trabajo, según Care.com.

"Hay una razón por la que existe un proverbio que dice que 'se necesita un pueblo para criar a un niño'", dijo Hipp.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ana Teresa Solá para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.