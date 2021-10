Cuando Yanely Espinal estaba creciendo, su familia no usaba un banco.

Sus padres habían emigrado a los Estados Unidos desde la República Dominicana y, como muchos recién llegados, solo usaban efectivo.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Nunca, nunca vi una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, algo así en mi casa", dijo Espinal, director de alcance educativo de Next Gen Personal Finance. "Nunca hubo ningún tipo de cuenta financiera o institución con la que mis padres tuvieran relación".

Mientras el país celebra el Mes Nacional de la Herencia Hispana, la buena noticia es que la cantidad de hogares hispanos no bancarizados se encuentra en su punto más bajo desde qué Federal Deposit Insurance Corp. comenzó a realizar encuestas al público.

Aún así, los hogares hispanos están menos inclinados que los blancos no hispanos a utilizar el sistema bancario. En 2019, el 12,2% de los hogares hispanos no tenían servicios bancarios, en comparación con el 2,5% de los blancos, según la última encuesta de la FDIC. Los hogares afroamericanos tenían una tasa del 13,8%.

Sin embargo, la pandemia de coronavirus probablemente aumentará el número, dijo la agencia en su informe. La pérdida significativa de empleos o ingresos, como se vio durante la crisis, es una de las principales razones por las que las personas pasan de estar bancarizadas a no bancarizadas, según han demostrado encuestas anteriores de la FDIC.

Las razones para mantenerse alejado de las cuentas bancarias pueden variar. Puede haber barreras del idioma o desconfianza en las instituciones bancarias, especialmente para aquellos que pueden haber venido de un país que tenía un sistema débil o corrupto, dijo Espinal.

Si usted no tiene una cuenta bancaria, y no sabe donde obtener servicios y fondos especiales de la ciudad, llego una solución. El programa Angelino Connect, anunciado por el alcalde, ofrece todos los servicios bajo un mismo techo virtual y todo con una tarjeta y una aplicación fácil de usar.

Luego está la falta de acceso, dijo Teresa Montoya, directora de marketing de GECU, una cooperativa de ahorro y crédito con sede en El-Paso, Texas. Como institución financiera de desarrollo comunitario, GECU apoya a comunidades económicamente desfavorecidas. Tiene más de 400.000 miembros y 31 sucursales en la zona.

"El ladrillo y el cemento siguen siendo extremadamente importantes para construir esa relación", dijo Montoya.

El número de sucursales bancarias en las comunidades ha disminuido, con un número récord de cierres solo en 2020, según S&P Global Market Intelligence. Los bancos y las entidades de ahorro de EE. UU. Cerraron 3.324 sucursales en todo el país en 2020, pero abrieron solo 1.040, mostraron los datos. Las cifras no incluyen cierres temporales debido a la pandemia.

Sin embargo, los prestamistas predatorios tienen ubicaciones por todas partes, dijo Montoya.

EL COSTO DE NO TENER CUENTA BANCARIA

El resultado final es que las personas sin cuentas bancarias pueden terminar hurgando profundamente en sus billeteras.

Para aquellos que cobran un cheque en una tienda de cambio de cheques, el costo puede oscilar entre el 1% y el 12% del valor nominal del cheque, según Bankrate.

Si bien los bancos generalmente ofrecen pago de facturas gratis, las personas que no tienen una cuenta tienen que esperar en la fila para pagar en efectivo o comprar un giro postal, que tiene costos mínimos, o un cheque de caja, que generalmente cuesta entre $10 y $15, según Tarifa bancaria.

Cuando una televidente recibió su cheque del estímulo económico, transfirió los fondos a su banco. Pero el dinero nunca llegó a su cuenta y 4 meses después, decidió pedir ayuda a Telemundo 52 responde.

Aquellos que acuden a un prestamista de día de pago en lugar de un banco para obtener un préstamo pueden terminar pagando más del 300% de interés o más. A menudo, las personas terminan en un ciclo, obteniendo préstamo tras préstamo. Casi 1 de cada 4 préstamos de día de pago se vuelven a solicitar nueve veces o más, según la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

SUPERAR CONCEPTOS ERRÓNEOS

La principal razón por la que las personas no están bancarizadas es la creencia de que los saldos mínimos son demasiado altos para que los cumplan, dijo Karyen Chu, jefa de investigación bancaria de la FDIC. Por lo tanto, incurrirán en tarifas.

Sin embargo, eso no es necesariamente cierto, dijo.

La plataforma Bank On de Cities for Financial Empowerment Fund ha estado trabajando para ofrecer productos bancarios seguros y de bajo costo a los clientes de todo el país. Actualmente, casi 150 bancos y uniones de crédito están certificados por cumplir con los estándares de Bank On, y las cuentas representan el 52% del mercado de depósitos nacional.

Cuando la señora Canales trato de retirar dinero de su cuenta se percató de que estaba vacía y aunque lo reporto al banco no lograba que le resolvieran nada. Telemundo 52 Responde resolvió el caso.

El problema es llevar la información a la comunidad. Cuando golpeó la pandemia, la FDIC lanzó su campaña piloto #GetBanked para ayudar a que las personas ingresen al sistema bancario para que los pagos de estímulo se depositen directamente.

La agencia también está analizando posibles oportunidades de fintech para llegar a los últimos no bancarizados.

"La brecha persistente en el acceso al sistema bancario ha demostrado que debemos pensar fuera de la caja para crear un sistema regulatorio que ayude a cerrar esta brecha", dijo la presidenta de la FDIC, Jelena McWilliams, en un discurso en junio.

Parte del nuevo enfoque de la FDIC es colaborar con instituciones depositarias minoritarias e institutos financieros de desarrollo comunitario para permitirles competir mejor en la era moderna.

Hay más de 1,000 instituciones financieras de desarrollo comunitario que operan en todo el país. En un esfuerzo por servir a las comunidades de bajos ingresos que a menudo quedan fuera del sistema financiero, ofrecen cuentas corrientes y de ahorro de bajo costo, así como productos financieros como préstamos.

Mexicanos en Estados Unidos ahora podrán abrir una cuenta de banco sin tener que ir a México por medio del programa de Bancarización Migrante “Debicuenta Exprés.” Los interesados pueden ir a www.bancodelbienestar.com.mx

En GECU, una gran parte de la misión de la cooperativa de ahorro y crédito es el alcance comunitario. También hay educación en finanzas personales. Para convertirse en miembro de por vida, una acción cuesta $20. Entonces, la comprobación es gratuita.

"Todo lo que hacemos vuelve a la comunidad", dijo Montoya. "Nos consideramos una organización social".

Otro obstáculo financiero para muchos hogares no bancarizados es el costo de no generar riqueza mediante la inversión. Abrir una cuenta bancaria es el primer paso hacia la seguridad financiera, pero las cuentas de ahorro no generan muchos intereses. Para muchos, puede ser difícil ingresar al mercado de valores.

Hay una falta de acceso, así como una escasez de información y educación a su alrededor, dijo Espinal.

Obtener esa educación es clave para ganar la confianza para realizar este tipo de movimientos financieros, dijo.

Una televidente notó que alguien estaba sacando dinero de su cuenta notificó al banco, pero, en lugar de ayudarle, le cerraron la cuenta.

"Vas a ser más inteligente económicamente y estar más acomodado", dijo Espinal. "Empezarás a ver los resultados".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Michelle Fox, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.