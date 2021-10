Truenos y relámpagos deja tormenta de octubre en el sur de California

Tras días de calor por encima de lo normal, un sistema de baja presión se trasladó al sur de California el lunes, trayendo lluvia torrencial a algunas áreas junto con truenos y relámpagos que provocaron el cierre de playas en los condados de Los Ángeles y Orange.

A última hora de la tarde, las nubes oscurecieron los cielos de gran parte del sur de California. Las tormentas comenzaron a dejar fuertes lluvias cerca del complejo portuario de Los Ángeles / Long Beach, extendiéndose hacia el interior.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La tormenta trajo consigo truenos y relámpagos que primero provocaron advertencias de cierre de playas en partes del condado de Orange. Los salvavidas del condado de Los Ángeles cerraron todas las playas desde San Pedro hasta Malibú, junto con la isla Catalina, alrededor de las 4:30 p.m., debido al clima.

La tormenta eléctrica provocó una advertencia de los bomberos del condado para que los residentes encontraran refugio y permanecieran en espacios interiores hasta que el espectáculo de luces aéreas disminuyese.

Los rayos también provocaron un retraso de aproximadamente 30 minutos en el inicio del partido de fútbol americano del lunes por la noche entre los Chargers y los Riders de La Vegas en el SoFi Stadium de Inglewood.

Todas las playas del condado de Los Ángeles reabrieron el martes por la mañana.

Fotos: Sistema de tormentas deja truenos y relámpagos en el sur de California

Se espera una tendencia de enfriamiento hasta el jueves, con un aumento en las nubes bajas de la noche a la mañana. También podría llover el jueves por la noche y el viernes.

Se espera tiempo seco para el fin de semana.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.