Cliente pagó $600 de su cuenta de luz, pero la compañía dijo que nunca lo recibió

La compañía de luz notificó a un cliente de que su pago no había llegado.

El cliente intentó por meses rectificar la situación, ya que tenía el comprobante del envío electrónico que había hecho, pero el dinero parecía haber desaparecido.

Esdel Carvajal estaba sumamente confundido, porque ni la agencia de envíos, ni su compañía de servicios tenían los fondos. Afortunadamente, tras una investigación de lo sucedido, Telemundo 52 Responde logró que se arreglara la situación.

Montado en su camión, Carvajal trabaja largas jornadas todos los días.

“Nosotros los camioneros trabajamos desde bien temprano, de las tres de la mañana y a veces son las 6 de la tarde y estamos trabajando todo”, dijo Carvajal, que asegura que su pago de agua y electricidad se fue al lugar equivocado.

Carvajal dice que para poder mantener la economía familiar a flote, hace unos meses, cuando su pago a la compañía de agua y electricidad de Glendale, no se registró, estaba desesperado.

"Muchacha, son 600 dólares. Uno tiene que batallar mucho para juntar 600 dólares para pagar la corriente, la vivienda, ¿para que se desaparezca, así?".

Carvajal dijo que estaba muy confundido, porque hizo un pago electrónico a través deMoneyGramm, y tenía su recibo y comprobante, pero Glendale Water and Power le aseguraba no haberlo recibido, y por tanto, ahora tenía un adeudo en su cuenta.

El próximo mes me llega un bil de mil y tanto dólares. Digo ¿cómo esto ha sido si ya pagué?

Fue ahí cuando empezó su odisea.

Carvajal dijo que pasaroncuatro,o dice que pasaron cuatro meses en que realizó decenas de llamadas y fue en persona múltiples veces, pero tanto MoneyGram como la compañía de electricidad decían que no tenían el dinero.

“Ahí es cuando yo agarro y me da por llamar a Telemundo Responde, dije, esta es la única salvación, porque no tenía a quien acudir”, dijo Carvajal.

Cuando Carvajal contactó a Telemundo 52 Responde, explicaron su caso a MoneyGram, y pidieron investigar a dónde se había enviado el dinero. MoneyGram agradeció por haberles notificado de la situación de Carvajal y darles la oportunidad de poder ayudar a resolver su caso.

Tras evaluar los datos, determinaron que el pago se había realizado a través de una compañía tercera, y proporcionaron las instrucciones para que Carvajal pudiera hacer su reclamo y rastrear su dinero, que, al parecer, se envió a la compañía de Agua y Electricidad de Los Ángeles y no a la de Glendale.

"Entonces les llevé todos los comprobantes allí. Entonces, ya he ido. No sé qué pasó, pero el dinero apareció”, dijo.

Y ya con su dinero en mano, pudo resolver su situación.

“Gracias a Dios, pude pagar y hablé con Water & Power y me dieron un chance a pagar la mitad. Tuve que pagar la mitad y poquito a poco, poquito a poco. Estoy bien agradecido con Telemundo, como le digo, yo veía ese dinero ya como perdido”, dijo Carvajal.

Telemundo 52 Responde confirmó que Glendale Water and Power no acepta pagos a través de MoneyGram, así que es una buena lección para todo consumidor, primero confirme las políticas de pago de su compañía de servicios, y asegurarse de que reciban envíos electrónicos, para no tener problemas.