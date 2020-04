Clases del LAUSD seguirán suspendidas durante el verano

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) llevará a cabo clases en línea durante el resto del año escolar y no emitirá ninguna calificación reprobatoria para el semestre de primavera, y los cierres del campus continuarán durante el verano, dijo hoy el superintendente Austin Beutner.

“Los estudiantes pueden trabajar para mejorar sus calificaciones, pero no queremos penalizar a quienes no hayan tenido acceso a la tecnología o puedan estar experimentando dificultades en el hogar”, dijo Beutner, explicando por qué los estudiantes no verán sus calificaciones existentes. soltar.

Las escuelas del LAUSD han estado cerradas durante casi un mes, y Beutner dijo que el distrito está trabajando para celebrar una graduación virtual para los estudiantes de último año de secundaria este año, pero los funcionarios del distrito están recopilando opiniones de los estudiantes sobre cómo les gustaría proceder.

Las clases de verano también se realizarán en línea en bloques de cuatro semanas. Beutner dijo que dará una actualización sobre esos programas en el futuro cercano.

Beutner también dijo que LAUSD está trabajando con colegios comunitarios para ayudar a los estudiantes a pasar de la escuela secundaria a la universidad para que no se pierdan los créditos importantes que necesitan.

“No permitiremos que el cierre de las instalaciones escolares cierre las puertas de la oportunidad para que los adultos jóvenes que obtienen un diploma de escuela secundaria y comiencen la universidad puedan proveerlos”, dijo Beutner.

“Al igual que muchos problemas en este momento, estamos tratando de encontrar un equilibrio entre ayudar a los estudiantes a continuar aprendiendo y las realidades a veces duras que la crisis está trayendo a la vida de muchos de los estudiantes y las familias a las que servimos”.

Beutner dijo que el distrito ha estado trabajando con Amazon para mejorar las conexiones de línea para los estudiantes en ciertas plataformas, ya que el software original no fue creado para manejar a 500,000 estudiantes que lo usan a la vez.

El superintendente dijo que se recaudaron alrededor de $4.5 millones para ayudar a proporcionar comidas a las familias a través de su programa Grab and Go, que ascendió a más de 7 millones desde que cerraron las escuelas.

Las personas pueden enviar un mensaje de texto con la palabra NEED al 76278 o haciendo clic aquí para donar y obtener más información.