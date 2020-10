Clases de cocina virtual involucran a padres en educación de sus hijos

Un maestro de tecnologia e innovacion de la Preparatoria Davis, de Compton, ha logrado unir a los padres, estudiantes y comunidad escolar utilizando herramientas virtuales para enseñar clases de cocina.

Jose Gonzalez tuvo la idea de crear estas lecciones durante las clases que tenia con sus alumnos a traves de Zoom. En ese tiempo, veia al gunas de las madres en la cocina y penso, “las presiones que deben estar pasando ellas con todos los muchachos, estar encerradas”.

Fue así como nacieron las clases virtuales de cocina, que buscan conectar a padres e hijos con el maestro. Pero, además de ensenar sobre gastronomía a nivel mundial, Gonzales incluye a una madre voluntaria en su programa.

En cada clase, cada madre explica una receta típica de su país. Hasta ahora, varias de ellas han participado en este “Show de la Cocina” incluyendo Deylin Ramírez.

“El hizo el primer show y luego, cuando pidió un voluntario para el segundo show, mi hija me dijo: ‘mami, please hazlo tú”, cuenta Ramírez. “Y sí pues me apunté y yo hice el primer show de cocina”

Ramírez, oriunda de El Salvador, decidió ensenar la preparación de un platillo muy popular en su país.

“Hoy tenemos a alguien bien especial… ¡a la señora Ramírez que va a enseñarnos cómo hacer pupusas!”, fue la presentación de González durante el programa donde participo la salvadoreña.

Las clases se dictan cada dos semanas, en donde mas de 25 familias han participado para aprender como elaborar chilaquiles, pupusas, picadillo cubano, comida italiana y hasta recetas de comida africana.

“Si ellas se sienten bien, si hay esa paz en la casa, si hay ese levantamiento que hay en la casa, [eso] tiene que influir en los estudiantes también”, señala González.

Si desea participar, así no pertenezca al Distrito Escolar Unificado de Compton, haga clic aquí para obtener mayor información.