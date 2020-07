Ciudades del condado exigen que Los Ángeles comparta la financiación de la Ley CARES

Los alcaldes y los miembros del consejo de ciudades de todo el condado han exigido que el condado y la ciudad de Los Ángeles redistribuyan alrededor de $ 1.8 mil millones que recibieron de la Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus a los otros municipios.

Alrededor de 30 de las 87 ciudades dentro del condado emitieron una declaración conjunta el viernes en nombre de la Coalición de Ciudades del Condado de Los Ángeles, que decía que recibieron poca o ninguna financiación federal para responder a la pandemia, ya que no tienen los 500,000 residentes requeridos. para cumplir con el umbral de la Ley CARES.

"Si todos estamos juntos en esto y el impacto y los costos de la pandemia son compartidos, como el Alcalde (Eric) Garcetti y el Supervisor del Condado (Kathryn) Barger han declarado anteriormente, entonces la asistencia financiera recibida bajo la Ley CARES también debe ser compartida, al igual que la carga de la pandemia ", dijo el alcalde de Carson, Albert Robles.

"Aunque el Congreso y la administración Trump no reconocieron la singularidad del tejido entretejido que es el área de Los Ángeles, eso no significa que el condado de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles también deberían hacerlo".

Como parte de la Ley CARES, el condado de Los Ángeles recibió más de $1 mil millones y la ciudad de Los Ángeles recibió un poco menos de $ 700 millones, según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

"Las otras 87 ciudades y nuestros respectivos residentes son igualmente merecedores de la misma compasión y cuidado. Además, muchas de las otras ciudades que conforman el condado de Los Ángeles tienen tasas de infección mucho más altas que la ciudad de Los Ángeles", dijo Robles.

La Coalición de Ciudades del Condado de Los Ángeles dijo que el dinero debe enviarse a los gobiernos locales de las ciudades del condado y las áreas no incorporadas del condado.

La Junta de Supervisores del condado aprobó el martes un plan de gastos de $ 1.22 mil millones en fondos de alivio de coronavirus federales y estatales, principalmente destinados a las necesidades de atención médica.

La supervisora ​​Hilda Solís dijo el martes que $ 1,22 mil millones "es mucho dinero, pero no es suficiente para un condado tan grande como el nuestro".

"Debemos maximizar cada dólar precioso invirtiendo recursos en nuestras comunidades de color que han sido impactadas desproporcionadamente por COVID-19 debido a años de inequidades sistémicas que los han dejado crónicamente subinvertidos y desatendidos. Continuaré abogando por la Ley CARES los fondos se destinarán a nuestras comunidades más desfavorecidas a las que históricamente se les ha denegado el acceso a recursos y servicios '', dijo Solís.

El condado emitió un comunicado el viernes diciendo que todas las ciudades del condado están recibiendo fondos de CARES, y el estado distribuye $ 500 millones a los municipios de todo el estado, según la población.

"También es importante tener en cuenta que las asignaciones de fondos de la Ley CARES aprobadas por la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles esta semana apoyan programas y servicios que ayudan a todos los residentes del condado, independientemente de dónde vivan".

Según los funcionarios del condado. "Estos incluyen $ 656 millones para medidas de salud pública que incluyen pruebas basadas en la comunidad y localización de contactos; $ 200 millones para apoyo financiero para residentes en forma de asistencia para el alquiler, alimentos y cuidado infantil; $ 160 millones en subsidios para apoyar a pequeñas empresas; y $ 150 millones para apoyar la respuesta de la fuerza laboral del condado a la emergencia, incluyendo trabajadores de servicios por desastre y equipo de protección personal para empleados ".

La ciudad de Los Ángeles recientemente dedicó $100 millones de sus fondos de la Ley CARES a un programa de asistencia para pequeñas empresas.

La alcaldesa de West Hollywood, Lindsey Horvath, dijo que espera que la próxima ronda de financiación de la Ley CARES no incluya un requisito de 500,000 habitantes para que las ciudades obtengan asistencia. Ella dijo que West Hollywood ha gastado más de $ 1 millón en gastos relacionados con COVID-19.

"Esos son fondos de fondos generales, dólares de impuestos, dólares públicos que hemos gastado en la emergencia local, y aún no hemos recibido ayuda de nuestro gobierno federal para recuperar esos costos, y no hay un final a la vista", dijo Horvath.

La coalición envió una carta a Garcetti y a la Junta de Supervisores en mayo solicitando el apoyo de los gobiernos más grandes, pero dijeron que no se les había asegurado que sus ciudades recibirían fondos.