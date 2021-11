Ayuntamiento de Los Ángeles considerará prohibición de armas fantasmas

El Concejo Municipal tiene programado votar este martes sobre una ordenanza que prohibiría la posesión, compra, venta, recepción y transporte de “armas fantasmas” en Los Ángeles.

La ordenanza requiere aprobación unánime para ser adoptada en su primera lectura. Si no recibe la aprobación unánime, regresará la próxima semana para una segunda votación, cuando solo se requerirá una mayoría.

El concejo votó unánimemente el 31 de agosto para que la Oficina del Fiscal de la Ciudad redactara la ordenanza, que fue solicitada en una moción por los concejales Paul Koretz y Paul Krekorian.

ASPECTOS DE LA ORDENANZA

La ordenanza que se considerara el martes ante el Concejo Municipal prohibiría la posesión, compra, venta, recepción o transporte de un armazón o receptor de arma de fuego sin serializar sin terminar o un arma de fuego no serializada.

Este tipo de armas, conocidas como “armas fantasmas” porque son prácticamente imposibles de rastrear, pueden ser ensambladas por compradores sin licencia a partir de kits adquiridos legalmente. Las piezas sin terminar son económicas y la ley federal no exige que tengan números de serie o una verificación de antecedentes para comprar. Según la organización de defensa del control de armas Everytown For Gun Safety, se puede comprar un kit de arma fantasma AR-15 y un receptor inferior por $345.

La violación de la ordenanza de la ciudad se castigaría con una multa de hasta $1,000 y / o hasta seis meses en la cárcel.

Cada vez son más los delincuentes arrestados en San José en posesión de las llamadas armas fantasmas. Estas son armas que literalmente se construyen en casa y que no pueden ser rastreadas. Pero no solo eso, sino que tal parece que no hay una ley que las regule.

El lunes, los senadores Dianne Feinstein y Alex Padilla, ambos demócratas por California, enviaron una carta al presidente del consejo, Nury Martinez, expresando su apoyo a la ordenanza.

“Esta ordenanza es un esfuerzo importante para ayudar a mantener las armas de fuego no serializadas e imposibles de rastrear, conocidas como 'armas fantasmas', fuera de nuestras calles. Ya se han implementado iniciativas similares en San Diego y San Francisco, y felicitamos al Ayuntamiento de Los Ángeles por considerar una medida similar”, decía la carta.

“EPIDEMIA DE ARMAS FANTASMAS”

Las “armas fantasmas” representaron más del 40% de las armas confiscadas por la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y un tercio de las armas delictivas recuperadas por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en 2020.

El 19 de octubre, el Departamento de Policía de Los Ángeles informó a la comisión policial sobre la “epidemia” de “armas fantasmas”, que según los funcionarios del departamento ha aumentado “exponencialmente durante el último año”.

“La tendencia actual muestra que estas cifras seguirán creciendo exponencialmente”, según el informe de LAPD, que señala que la impresión 3D permite que los componentes sean más accesibles.

“Las armas fantasmas están reemplazando las armas de fuego que la gente normalmente compraría, sin que se requieran verificaciones de antecedentes”, según el informe.

Las "armas fantasmas" se han convertido en un problema para las autoridades de Los Ángeles.

Entre enero y junio de este año se recuperaron 863 armas fantasma, más de las 813 recuperadas durante todo el año 2020. En lo que va de 2021, se han recuperado 1,445 “armas fantasma”, un 202% más que el año pasado, según el LAPD.

“Está aumentando drásticamente y va a eclipsar los totales del año pasado, potencialmente en más de 1,000 armas'', dijo el subjefe de LAPD, Kris Pitcher, a la comisión de policía el 19 de octubre.

AUMENTO DE DELITOS

“En 2021, la ciudad ha experimentado 320 homicidios, hemos aumentado un 15,9% y, en términos de tiroteos, hemos tenido 1,165 hasta ahora, lo que representa un aumento del 20%. Entonces, quiero hacer la conectividad allí, ya que las 'armas fantasmas' se recuperan con más frecuencia”, dijo Pitcher al establecer una conexión entre un aumento en las “armas fantasma” y un aumento en la cifra de delitos.

Entre enero y septiembre, se recuperaron 14 “armas fantasmas” de lugares de homicidio, 15 de robos y 50 de asaltos con armas mortales, dijo la policía.

También se utilizaron “armas fantasmas” en:

un tiroteo en 2013 en Santa Monica College en el que murieron seis personas, incluido el tirador;

una serie de tiroteos en el condado de Tehama en 2017 , en los que murieron cinco personas;

, en los que murieron cinco personas; en el tiroteo en la Preparatoria Saugus en 2019, en el que tres estudiantes, incluido el tirador, murieron y otros tres resultaron heridos.

“No hay restricciones federales sobre quién puede comprar kits de 'armas fantasmas' ... y se comercializan intencionalmente como no regulados e imposibles de rastrear para atraer a las personas a las que se les prohíbe comprar armas de fuego localmente”, dijo Koretz cuando el concejo de la ciudada aprobó la moción que solicitaba la ordenanza.

“Es absolutamente ridículo pensar que la fabricación, venta y comercialización de estas armas está destinada a cualquier cosa que no sea eludir una laguna en las leyes estatales y federales sobre armas para que las armas de fuego lleguen a las manos de las personas que hacen cumplir la ley y nosotros como sociedad. considerado no apto para poseer esas armas”.