Retrasan ordenanza para restringir temporalmente campamentos de indigentes en Los Ángeles

El Ayuntamiento de Los Ángeles votó el jueves 13-2 para aprobar tentativamente una ordenanza para restringir los campamentos para dormir y para personas sin hogar en ciertas áreas de la ciudad, pero la adopción de la ordenanza se retrasó porque requería una aprobación unánime en la primera consideración.

El concejal Mike Bonin y la concejal Nithya Raman votaron en contra de la ordenanza.

“¿Qué hay de malo en esta ordenanza hoy y por qué votó en contra? Porque lo que estamos haciendo hoy, incluso mejorando, les dice a las personas que no tienen vivienda ni refugio y no tienen un lugar adonde ir donde no pueden dormir, pero no les dice dónde pueden dormir. A eso se reduce para mí ... dónde puede ir la gente, dónde puede dormir la gente cuando no tiene otra alternativa'', dijo Bonin.

“Algunas de esas noches dormí en el auto, algunas de esas noches, cuando mi auto estaba en la tienda, dormí en la playa. No puedo decirte cuánta confusión hay en tu corazón cuando el sol se pone y no sabes dónde dormir. No puedo decirte lo desmoralizante, deshumanizante y derrotista que es esa experiencia cuando no sabes dónde vas a dormir”, dijo Bonin al compartir con los miembros del consejo su propia experiencia sin vivienda.

Agregó que la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) dijo el jueves que la ciudad solo tiene suficientes camas para albergar al 39% de la población sin hogar de la ciudad.

Aspectos de la ordenanza

La ordenanza prohibiría sentarse, dormir, acostarse, almacenar propiedad personal u obstruir el derecho de paso público en varias áreas de la ciudad, incluso dentro de dos pies de cualquier boca de incendios o enchufe contra incendios, o dentro de cinco pies de cualquier operación o utilizable. entrada o salida, o dentro de los 10 pies de un muelle de carga o camino de entrada, o de una manera que interfiera con cualquier actividad para la cual la ciudad haya emitido un permiso, o de una manera que restrinja el paso accesible según lo requiere la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, o en cualquier lugar dentro de una calle, incluidos los carriles para bicicletas.

También obstruiría el derecho de paso público dentro de los 500 pies de una instalación “sensible”, incluidas escuelas, guarderías, parques y bibliotecas.

A dos semanas de que agentes del Departamento de Sheriff de Los Ángeles comenzaran a vigilar el malecón de Venice para ofrecer asistencia a los indigentes, las autoridades dicen que ahora ellos también intervendrían con programas para las personas sin hogar.

La ordenanza también restringiría el bloqueo del derecho de paso público una vez que el Ayuntamiento de Los Ángeles apruebe una resolución para hacerlo, coloque letreros y notifique en las siguientes áreas:

hasta 500 pies de un paso elevado, paso subterráneo, rampa de autopista, túnel, puente, puente peatonal, metro, terreno de lavado o de extensión, vía de ferrocarril o donde alojarse sin refugio o en tiendas de campaña es insalubre, inseguro e incompatible con un paso seguro; y

hasta 1,000 pies de una instalación abierta después del 1 de enero de 2018 que brinda refugio, descanso seguro, estacionamiento seguro o centros de navegación para personas sin hogar.

La ordenanza también permitiría a la ciudad prevenir los campamentos por un período no mayor a un año en áreas que se consideren una amenaza continua para la salud o la seguridad pública, incluso debido a:

muerte o lesiones corporales graves de cualquier persona en el lugar debido a una condición peligrosa;

delitos graves o violentos repetidos o amenazas de delitos graves o violentos, incluida la trata de personas; e

incendios en el lugar.

El martes, el Concejo Municipal, al aprobar una moción para solicitar que el abogado de la ciudad redacte la ordenanza, también instruyó al funcionario administrativo de la ciudad a desarrollar e implementar una Estrategia de participación en la calle dentro de los 30 días para ofrecer a las personas un refugio nocturno adecuado y disponible, una vivienda provisional o permanente.

Las autoridades estudian ubicarlos en playas y parques en diferentes áreas de la ciudad.

La moción también instruyó a todos los departamentos de la ciudad relevantes para minimizar el compromiso entre las fuerzas del orden y las personas sin hogar a:

asegurar que los proveedores de servicios lideren la estrategia de participación en la calle y que se ofrezcan a las personas servicios de vivienda provisionales o permanentes, programas de tratamiento u otras intervenciones disponibles;

desplegar modelos alternativos a la policía disponibles, incluidos intervencionistas y expertos en resolución de conflictos; y

Limitar la participación de las fuerzas del orden público únicamente cuando exista un comportamiento o actividad delictiva y circunstancias que supongan una amenaza grave para la salud o la seguridad públicas.

Apoyo y rechazo en la comunidad

Varias personas llamaron a la reunión del Concejo Municipal para expresar su apoyo y oposición a la ordenanza.

“Implementar restricciones sin antes proporcionar claridad sobre cómo estamos involucrando a los residentes sin vivienda y adónde pueden ir en última instancia, aumenta las probabilidades de desplazamiento, mayor traumatización, al tiempo que pone la vivienda y la estabilidad personal fuera de alcance”, dijo Zachary Warma, gerente de asuntos legislativos del Centro de Mujeres del Centro de Los Ángeles.

Pidió al Ayuntamiento que enmiende la ordenanza para que dependa del desarrollo de “una estrategia sólida de participación en la calle”.

Un hombre cuenta su historia sobre como venció la indigencia, su pasado tras su paso por la cárcel hasta lograr convertirse en abogado.

La Coalición Services Not Sweeps realizó una manifestación frente al Ayuntamiento para oponerse a la ordenanza.

“Rechazamos esta moción y exigimos que todos los procesos involucrados en impulsarla se detengan de inmediato. Exigimos que el Concejo Municipal y la oficina del Alcalde inviertan su tiempo y poder legislativo en programas que brinden un ambiente de vida saludable y seguro para nuestras comunidades sin vivienda mientras están en las calles, y se enfocan en brindar oportunidades de vivienda de transición / permanente que cumplan con un alto estándar de vida '', dijo la coalición en un comunicado.

“¿Cuándo criminalizar la falta de vivienda ha resuelto el problema?”, preguntó una mujer que llamó a la reunión del Concejo Municipal y dijo que estaba en la manifestación frente al Ayuntamiento.

“Esta ordenanza, en primer lugar, no declara ilegal la falta de vivienda. No criminaliza la falta de vivienda. No convierte en ilegal ninguna conducta que sea fundamental para el ser humano. Lo que sí hace es garantizar que restableceremos aceras transitables”, dijo el el concejal Paul Krekorian, uno de los líderes de la moción para solicitar la ordenanza, para responder a las personas que alegaban que la ordenanza criminalizaría la falta de vivienda.

Segun los alcaldes, los fondos serán usados para brindar viviendas seguras para las personas que se encuentran viviendo en las calles.

“Protege a los usuarios de nuestra infraestructura pública y a los residentes sin vivienda de nuestra ciudad de ser puestos en posiciones de interacción con automóviles, alrededor de muelles de carga, caminos de entrada, etc. Garantiza el acceso a nuestras bocas de incendio, entradas a los edificios”.

Otros llamaron a la reunión del Concejo Municipal para expresar su apoyo a la ordenanza, diciendo que los campamentos de las calles se han descontrolado.

“Es inaceptable que los líderes de la ciudad permitan tales campamentos tan cerca de las escuelas y otros lugares enriquecedores de nuestra ciudad. La impresión en las mentes jóvenes es duradera'', dijo una persona que llamó.

Nicole Mihalka, presidenta de la Cámara de Comercio de Hollywood, convocó a la reunión del Concejo Municipal para llamar a los campamentos “insostenibles” para empresas y niños y pidió al Concejo Municipal que apruebe la ordenanza y garantice una aplicación estricta.

Presentación de enmiendas y propuestas

Los concejales Mark Ridley-Thomas y Marqueece Harris-Dawson presentaron una enmienda, que fue adoptada, para solicitar informes mensuales de los departamentos de policía y bomberos, así como de la Oficina de Saneamiento sobre raza, género, ubicación y tipo de aplicación cuando se produzca alguna aplicación en la ciudad, de conformidad con la ordenanza.

Harto de lo que él considera la inacción del gobierno, la parálisis burocrática y la falta de responsabilidad, un juez federal ordenó repentinamente el martes a la ciudad y al condado de Los Ángeles que ofrezcan vivienda a toda la población sin hogar de Skid Row en el centro de la ciudad para octubre.

La moción para solicitar la ordenanza se introdujo como una moción sustituta a un proyecto de ordenanza mas estricta en contra de los campamentos que estaba estancado en el Comité de Pobreza y Personas sin Hogar desde noviembre. El concejal Joe Buscaino, quien se postula para alcalde en parte en una agenda para hacer cumplir las leyes anti-campamentos de la ciudad, invocó una regla raramente utilizada el miércoles pasado para que el consejo retire el borrador de la ordenanza del comité.

El concejal Paul Krekorian, quien dijo que el proyecto de ordenanza permitiría una “respuesta draconiana” a la falta de vivienda, presentó la moción sustituta para solicitar la nueva ordenanza con el presidente del consejo Nury Martinez y los concejales Ridley-Thomas, Mitch O'Farrell, Bob Blumenfield y Kevin. de Leon.

La actual ordenanza de la ciudad en contra de los campamentos, que no se ha aplicado durante la pandemia de COVID-19, prohíbe las tiendas de campaña durante el día, de 6 a.m. a 9 p.m.

El 9 de junio, Buscaino solicitó al concejo enmendar la Declaración de Emergencia Local del alcalde y reanudar la aplicación de la ordenanza actual contra los campamentos.

La ordenanza será revisada durante la próxima semana laboral del Ayuntamiento, que probablemente será cuando regrese del receso el 27 de julio.