Estado de emergencia en la ciudad de Los Ángeles por COVID-19 terminará en febrero

El estado de emergencia en la ciudad de Los Ángeles debido a COVID-19 terminará en febrero tras la votación del Concejo Municipal realizada el miércoles.

El estado de emergencia local está en vigor desde el 4 de marzo de 2020.

El consejo ha votado para extenderlo cada mes desde entonces. El presidente del consejo, Paul Krekorian, presentó una enmienda al artículo del miércoles para continuar con el estado de emergencia local pero fijó una fecha de finalización para el 1 de febrero de 2023.

Inquilinos afectados y activistas interrumpieron la sesión de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles para exigir la extensión a las protecciones de renta por la emergencia de COVID-19.

Los miembros del concejo Marqueece Harris-Dawson, Mike Bonin y Nithya Raman votaron en contra de la fecha de finalización pero todo el artículo se aprobó con 12 votos a favor y ninguno en contra. Ningún miembro del concejo ofreció comentarios antes de la votación.

El estado de emergencia COVID-19 de California expirará a finales de febrero.

El estado de emergencia local garantiza que las protecciones para inquilinos creadas durante la pandemia permanezcan vigentes, pero las protecciones de desalojo de larga data de la ciudad debido a las dificultades de COVID-19 también expirarán a fines de enero.

La votación se produce cuando el condado de Los Ángeles se enfrenta actualmente a un aumento en los casos de COVID-19. La tasa diaria promedio de siete días de personas que dieron positivo por el virus fue del 13,5% hasta el martes, frente al 12,6% hace una semana, y la cantidad de nuevas infecciones informadas diariamente ha aumentado en las últimas semanas.

El condado ya pasó al nivel medio de actividad del virus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, después de semanas en la categoría baja. El condado podría pasar a la categoría alta tan pronto como esta semana, si la tasa semanal de nuevas infecciones llega a 200 por cada 100.000 habitantes.

“Estamos en la cúspide de otro aumento invernal y claramente la pandemia no ha terminado”, dijo al concejo Sasha Harnden, defensora de políticas públicas del Inner City Law Center. “El consejo no debería poner una fecha arbitraria de finalización a la emergencia que sabemos que está diseñada como un ataque furtivo a las protecciones de los inquilinos”.

En el condado de Los Angeles, a partir del 1ero de enero los inquilinos ya deberán comenzar a pagar su renta regular, porque expiran ciertas protecciones por la pandemia de COVID-19.

El alcalde Eric Garcetti envió un aviso al concejo el miércoles recomendando la fecha de finalización, afirmando que la ciudad ha “desarrollado la infraestructura y la capacidad para manejar los desafíos anteriores de la pandemia de COVID-19 de una manera que ya no alcanzan el nivel donde están fuera del control de los servicios, el personal, el equipo y las instalaciones normales de las sucursales y departamentos del gobierno de la ciudad constituidos regularmente”.

“Las circunstancias y condiciones que existieron en 2020 y 2021... se han ajustado a un nivel actualmente manejable por las ramas y departamentos del gobierno de la ciudad constituidos regularmente”, escribió Garcetti.

Esta es la última semana de Garcetti en el cargo antes de que la alcaldesa electa Karen Bass asuma el cargo el lunes.

Abby King, gerente de asuntos legislativos de la Asociación de Industria y Comercio del Valle, le dijo al consejo que el virus está en un "lugar fundamentalmente diferente al de la primavera de 2020".

Alquilar un apartamento en los condados de Los Ángeles y Orange será cada vez más caro, con un Pronóstico Económico Casden de la USC publicado el jueves que predice aumentos continuos de la renta en los próximos dos años.

“Incluso con el aumento de los casos de invierno, nuestro conocimiento del virus y la mejora de la respuesta de salud pública justifican un cambio en el posicionamiento de emergencia de la ciudad”, dijo King. “Hay muchos elementos de política pública que quedan atrapados y atados a las órdenes de emergencia. Ya no es apropiado que las órdenes continúen con ramificaciones tan negativas y radicales”.

La votación del miércoles no afecta el mandato de vacunas COVID-19 del concejo para los empleados de la ciudad, que se aprobó en virtud de una ordenanza separada.

En octubre, el concejo votó 12-0 para aprobar un paquete de recomendaciones de un comité del concejo para cancelar las protecciones a los inquilinos.

Según la acción del concejo, los propietarios podrán reanudar el aumento de la renta en los apartamentos con control de renta, que representan las tres cuartas partes de las unidades en Los Ángeles, a partir de febrero de 2024.

Las autoridades del condado de Los Ángeles aprobaron una serie de restricciones para proteger a los inquilinos que radican en áreas no incorporadas contra posibles desalojos.

Los inquilinos que hayan atrasado los pagos desde marzo de 2020 deberán cumplir con dos plazos de reembolso. Según la ley estatal, tienen hasta el 1 de agosto de 2023 para pagar el alquiler atrasado entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Según la moratoria de la ciudad, los inquilinos tendrán hasta el 1 de febrero de 2024 para pagar renta acumulada del 1 de octubre de 2021 al 1 de febrero de 2023.

En octubre, el concejo expresó interés en explorar reglas universales de causa justa, que requerirían razones específicas para que los propietarios desalojen a los inquilinos en todas las unidades, no sólo en aquellas bajo control de alquiler. También apoyó la prestación de asistencia de reubicación para todos los desalojos considerados sin culpa.

El consejo también votó 7-5 el miércoles para poner fin al estado de emergencia debido a la mpox, formalmente llamada viruela del mono, y permitir que las reuniones se realicen de forma remota bajo la Ley Brown debido a COVID-19.

“Parece claro ahora que los hallazgos necesarios para respaldar una declaración de emergencia ya no son el caso, y que continuar abordando los desafíos del virus mpox se puede hacer con los procesos gubernamentales normales que están disponibles para nosotros", dijo Krekorian.