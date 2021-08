Los Ángeles avanza en exigencia de vacunación en algunos espacios cerrados

El Ayuntamiento de Los Ángeles votó este miércoles 13-0 para que el fiscal de la ciudad prepare una ordenanza que requiera que las personas muestren prueba de vacunación al menos parcial contra COVID-19 para ingresar a la mayoría de los espacios públicos cerrados de la ciudad, incluidos restaurantes, bares, gimnasios, conciertos. lugares, cines e incluso “establecimientos minoristas”.

El presidente del consejo, Nury Martinez, y el concejal Mitch O'Farrell, presentaron la moción el miércoles pasado.

“El COVID-19 podría erradicarse si tuviéramos vacunas masivas en todo el país y en todo el mundo '', dijo O'Farrell antes de señalar la historia de Estados Unidos en la erradicación de la viruela y en su mayor parte erradicando la poliomielitis a través de las vacunas.

Hilda Solís dijo que la fecha límite del 1 de octubre proporciona a los trabajadores del condado un cronograma en el que pueden consultar con sus proveedores de atención médica.

“¿Por qué está bien en 2021 que más de 30 personas mueran en el condado de Los Ángeles por COVID durante un período de tres días, incluida una niña de 11 años, cuando tenemos una vacuna que podría haber prevenido todos de eso, accesible para todos'', dijo O'Farrell.

“Esto no es un mandato de vacuna ... no vamos a negarle a nadie la capacidad de acceder a lo esencial, alimentos, medicinas, etc., independientemente de la vacunación ... pero lo que es inmoral es elegir no vacunarse, elegir escuchar algunas peroratas delirantes en Twitter '', agregó.

La ordenanza sería similar a una política anunciada recientemente en la ciudad de Nueva York, pero sería más restrictiva con la inclusión de establecimientos minoristas. La política de Nueva York restringe el acceso solo a lugares más orientados al entretenimiento, como restaurantes, gimnasios y teatros.

La moción también instruyó al analista legislativo jefe a trabajar con el Departamento de Desarrollo y Fuerza Laboral Económica y la Oficina del Fiscal de la Ciudad para decidir qué tipos de espacios públicos deben incluirse utilizando los aportes de empresas, organizaciones comerciales y oficinas del consejo.

También instruyó al analista legislativo jefe a trabajar con el Departamento de Inversión Comunitaria para las Familias y el abogado de la ciudad para solicitar comentarios de los padres, grupos de padres, maestros, pediatras y organizaciones y empresas sin fines de lucro que brindan servicios de cuidado infantil para recibir información sobre las mejores prácticas para proteger niños menores de 12 años, ya que este grupo de edad no es elegible para la vacuna.

Reacciones ante la medida

Varias personas convocaron a la reunión del Concejo Municipal para oponerse a la posible ordenanza, algunas afirmaron que las vacunas son mortales en sí mismas, y otras dijeron que era una forma de “segregación” y la compararon con el Holocausto.

El concejal Bob Blumenfield, quien dijo estar ofendido por la última comparación, respondió:

“Cuando le pides a alguien sus papeles con el propósito de enviarlos a un campo de exterminio, eso es exactamente lo contrario de pedir una prueba de vacunación para que podamos salvar vidas, es todo lo contrario”.

Las personas deberán mostrar un comprobante de vacunación completa o una prueba reciente de COVID-19 negativa.

“Quiero ser muy clara sobre algo, y lo he escuchado en las redes sociales y las personas que dicen que tienen derecho a no acceder a la vacuna o no vacunarse. Desafortunadamente, ese argumento simplemente no funciona para mí”, dijo el presidente del consejo, Nury Martinez, antes de la votación el miércoles.

“No estar vacunado en realidad afecta la salud de todos los demás. Entonces, ese argumento de que tienes derecho a no acceder a la vacuna o vacunarse ya no funciona”.

También instó a la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles a promulgar la misma política que Los Ángeles para que haya coherencia entre las empresas del área.

El concejal Joe Buscaino, que estuvo ausente de la votación junto con el concejal John Lee, dijo en un comunicado la semana pasada: `` Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar otro cierre. El rápido aumento de casos significa que tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros vecinos y nuestra economía ''.

La moción también instruyó al Departamento de Inversión Comunitaria para las Familias a informar de inmediato sobre cómo expandir la campaña Vax UP L.A. y qué recursos se necesitan para un programa de educación y divulgación en toda la ciudad en un esfuerzo por expandir la cobertura de vacunas.

El analista legislativo jefe trabajará con otros departamentos de la ciudad para crear una estrategia de implementación y el abogado de la ciudad informará al consejo con un curso de acción para garantizar el cumplimiento.

Se dispara la venta de tarjetas de vacunación falsificadas y crece el temor en los centros educativos, donde jóvenes podrían estar llevándolas para poder ingresar a los salones. Las autoridades pretenden combatir este delito.

Casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles

Los funcionarios de salud del condado continúan instando a las vacunas como la mejor defensa contra las infecciones por COVID-19, que afectan de manera desproporcionada a los no vacunados y los llevan a los hospitales.

Para el 3 de agosto, de más de 5 millones de residentes del condado completamente vacunados, 15,628 dieron positivo, con una tasa del 0,31%, según la directora de salud pública del condado, Barbara Ferrer. 446 personas totalmente vacunadas fueron hospitalizadas, una tasa del 0,009%, y 41 murieron, una tasa del 0,0008%.

“Si bien es cierto que estas vacunas no son 100% perfectas, ninguna vacuna lo es '', dijo.

El condado reportó otras 2,622 infecciones por COVID-19 el martes, elevando el total general de toda la pandemia a 1,331,859. También se informaron otras 22 muertes, lo que elevó el número de muertos por COVID del condado a 24,805.

El número de personas hospitalizadas por COVID aumentó a 1.648 hasta el miércoles, con 360 personas en cuidados intensivos. Ferrer dijo que la abrumadora mayoría de los pacientes del hospital no están vacunados, alrededor del 90%. Entre abril y julio, el 96% de las personas que murieron por el virus no estaban vacunadas, dijo.